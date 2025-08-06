На днях в селе Бауыржана Момыш­улы Жуалынского района сдали в экс­плуатацию 60-квартирный дом, с чем очередных новоселов ­приехал поздравить аким области Ербол ­Карашукеев. В своем выступлении глава региона рассказал о ключевых направлениях работы, проводимой в регионе по обеспечению граждан жильем.

– Ежегодно мы наращиваем объемы жилищного строительства, чтобы как можно больше очередников смогли получить собственное жилье. Перед руководством района поставлены задачи по активному решению жилищного вопроса, так что работа в этом направлении будет продолжена, и в скором времени свое заветное жилье обретут и другие семьи, – отметил Ербол Карашукеев, вручив ключи от новых квартир и поздравив их счастливых обладателей с радостным и значимым событием для них и всего района.

Генеральным подрядчиком строительства пятиэтажного жилого дома выступило ТОО «Binom» – один из ведущих застройщиков в области. На его счету немало успешно реализованных проектов как жилых зданий, так и социальных объектов.

Своими эмоциями поделилась многодетная мама Роза Керимбае­ва, которая долгие годы стояла в очереди на жилье:

– Сегодня сбылась наша заветная мечта. Мы очень долго ждали этого дня. Спасибо всем, кто приложил усилия, чтобы это событие состоя­лось. Я искренне рада, что наша семья наконец-то обрела свой уголок. Пусть и в других семьях будет праздник, как у нас!

Как сообщили в акимате облас­ти, в прошлом году в регионе было сдано в эксплуатацию 759 тыс. кв. м жилья, что на 4,5% больше, чем в предыдущем. В 2025-м введут в строй 765 тыс. кв. м. Для социально уязвимых категорий граждан планируется приобрести 1 415 квартир на общую сумму 21,5 млрд тенге. В 2024 году было предоставлено 2 830 квартир, а в текущем планируется обеспечить жильем 3 445 семей, что больше на 21,7%.