Теперь сельчане с собственным жильем!

Хорошая новость
847
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В населенных пунктах Жамбылской области ежегодно строятся современные комфортные многоэтажные жилые дома, куда с удовольствием вселяются местные жители, нуждающиеся в собственной крыше над головой.

фото Агадила Рысмахана

На днях в селе Бауыржана Момыш­улы Жуалынского района сдали в экс­плуатацию 60-квартирный дом, с чем очередных новоселов ­приехал поздравить аким области Ербол ­Карашукеев. В своем выступлении глава региона рассказал о ключевых направлениях работы, проводимой в регионе по обеспечению граждан жильем.

– Ежегодно мы наращиваем объемы жилищного строительства, чтобы как можно больше очередников смогли получить собственное жилье. Перед руководством района поставлены задачи по активному решению жилищного вопроса, так что работа в этом направлении будет продолжена, и в скором времени свое заветное жилье обретут и другие семьи, – отметил Ербол Карашукеев, вручив ключи от новых квартир и поздравив их счастливых обладателей с радостным и значимым событием для них и всего района.

Генеральным подрядчиком строительства пятиэтажного жилого дома выступило ТОО «Binom» – один из ведущих застройщиков в области. На его счету немало успешно реализованных проектов как жилых зданий, так и социальных объектов.

Своими эмоциями поделилась многодетная мама Роза Керимбае­ва, которая долгие годы стояла в очереди на жилье:

– Сегодня сбылась наша заветная мечта. Мы очень долго ждали этого дня. Спасибо всем, кто приложил усилия, чтобы это событие состоя­лось. Я искренне рада, что наша семья наконец-то обрела свой уголок. Пусть и в других семьях будет праздник, как у нас!

Как сообщили в акимате облас­ти, в прошлом году в регионе было сдано в эксплуатацию 759 тыс. кв. м жилья, что на 4,5% больше, чем в предыдущем. В 2025-м введут в строй 765 тыс. кв. м. Для социально уязвимых категорий граждан планируется приобрести 1 415 квартир на общую сумму 21,5 млрд тенге. В 2024 году было предоставлено 2 830 квартир, а в текущем планируется обеспечить жильем 3 445 семей, что больше на 21,7%.

#жилье #новоселье

Популярное

Все
Незаконные постройки снесут в Уральске
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Большие возможности для отечественного производства
Средство передвижения Бабы Яги нашли краеведы Семея
Вилорик Пак тренировки проводит на государственном языке
Актерский паспорт Абдильманова
Для повышения качества жизни казахстанцев
О дружбе, труде и просвещении
Философия Абая – пища для ума
Учил мыслить и творить
Сенаторы обсудили актуальные вопросы развития регионов
Указ Главы государства о назначении
Границы в голове
Диалог сквозь время
Вселенная знаний нового образца
Мой Абай
Путешествие в заповедный мир
Спасет родительский контроль
Созвучие графики и поэзии
Главное – найти подход
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
В Уральске ликвидирован интернет-магазин по сбыту наркотиков
На какие специальности самый большой спрос в РК
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
В Шымкенте обновляют изношенные сети и подстанции
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Глава государства примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
Крупнейший энергопроект региона
Сельскохозяйственная перепись стартует на sanaq.gov.kz
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
«Астана» встретится с «Лозанной»
Более 500 тыс. детей получат помощь
ИИ будет распознавать болезни и вредителей
Ремонт идет полным ходом
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
Министр обороны проинспектировал Алматинский гарнизон
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

«Зеленая балка» преображается
Встречаемся у Иртышского моста
Мировая премьера казахской тазы пройдет в Финляндии
На шахтах обновляют подъемники

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]