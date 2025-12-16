В текущем году впервые в многолетней истории ГКП «КТЭК» акимат города передал на баланс коммунального предприятия семь квартир – пять однокомнатных и по одной двух- и трехкомнатной. Их комиссион­но распределят среди сотрудников компании, нуждающихся в жилье.

Все квартиры расположены в строя­щемся микрорайоне Кунай. Цены на них гораздо ниже рыночных: от 5,6 млн до 10,3 млн тенге из расчета 140 тыс. тенге за кв. м. Жилье можно приобрести как за наличный расчет, так и в ипотеку через АО «Отбасы банк» при вложении первоначального взноса в размере 10% от стоимости.

Такая жилищная поддержка, по мнению руководства теплокомпании, позволит сохранить и приумножить кадровый потенциал. Сегодня ГКП «КТЭК» нуждается в 16 электро­сварщиках, 17 слесарях по ремонту тепловых сетей, 14 слесарях по ремонту котельного оборудования и семи электрослесарях.