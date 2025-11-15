Глава государства выразил благодарность Президенту Шавкату Мирзиёеву за теплое гостеприимство и подчеркнул, что главной целью визита является укрепление дружбы между народами, развитие добрососедских отношений и расширение взаимовыгодного сотрудничества.

"Уважаемый Шавкат Миромонович, благодаря Вашим неустанным усилиям в Узбекистане происходят масштабные позитивные изменения. Реализуются важные инициативы, направленные на повышение благосостояния народа. Для нас Узбекистан – братское, родственное государство, добрый сосед и надежный партнер. Дружба между нашими народами имеет глубокие исторические корни, а духовные ценности во многом являются схожими. Казахско-узбекское сотрудничество поступательно развивается в духе стратегического партнерства и союзничества", – заявил Глава государства.