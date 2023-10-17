Токаев: Казахстан и Китай выстроили образцовое межгосударственное сотрудничество

Глава государства, находящийся с официальным визитом в Китае, провел встречу с председателем постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: akorda.kz

Программа официального визита президента Казахстана в Пекине продолжилась встречей с председателем постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев отметил, что, опираясь на незыблемые узы многовековой дружбы и взаимной поддержки, Казахстан и Китай выстроили образцовое межгосударственное сотрудничество, которое неизменно укрепляется в духе вечного всестороннего стратегического партнерства.

«Между нашими странами налажен активный и доверительный политический диалог. Ведется слаженная системная работа на правительственном и парламентском уровнях. В прошлом году мы дали старт новому «золотому 30-летию» сотрудничества между нашими странами. Сегодня в ходе обстоятельных переговоров с председателем Си Цзиньпином и премьером госсовета Ли Цяном мы подтвердили взаимный интерес к наращиванию взаимовыгодного сотрудничества.

Сегодня Китай – один из ключевых, можно сказать, самых главных торговых партнеров Казахстана, один из крупнейших инвесторов в нашу экономику. Мы намерены довести объем торговли между нашими странами до 40 млрд долларов в ближайшей перспективе. В целом на долю Казахстана приходится половина товарооборота Китая со всеми странами Центральной Азии», – сказал глава государства.

В свою очередь Чжао Лэцзи тепло поприветствовал Касым-Жомарта Токаева и отметил поступательное развитие казахско-китайских отношений. Как он подчеркнул, в ходе визита президента Казахстана состоялись плодотворные переговоры с китайской стороной. Кроме того, председатель постоянного комитета ВСНП выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства, углублении взаимовыгодного сотрудничества и двусторонних отношений на новом уровне.

Касым-Жомарт Токаев и Чжао Лэцзи положительно оценили планомерное укрепление межпарламентских отношений Казахстана и Китая, а также подчеркнули плодотворное сотрудничество по широкому спектру двустороннего взаимодействия.