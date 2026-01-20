Трагедия в Шымкенте, где преследование и угрозы в адрес молодой девушки привели к её гибели, вызвала широкий общественный резонанс

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На V Национальном курултае Глава государства поручил правоохранительным органам тщательно расследовать детали похищения и убийства молодой девушки в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«В адрес Национального курултая по поводу данного происшествия поступило более 130 обращений. Было установлено, что подозреваемый преследовал Нурай, не давал ей покоя и угрожал, что в конечном итоге это привело к человеческой смерти. В этой связи поручил министру внутренних дел дать правовую оценку действиям Департамента полиции Шымкента. Генеральный прокурор также тщательно проверит данный вопрос», – заключил Президент.

Напомним, ранее МВД взяло на особый контроль дело об убийстве девушки в Шымкенте.