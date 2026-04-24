Токаев посетил Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai

Центр предоставляет возможности для научных исследований, образовательных программ, стартап-инициатив

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Центр предоставляет возможности для научных исследований, образовательных программ, стартап-инициатив и осуществления прикладных решений в области искусственного интеллекта. Реализуемые проекты направлены на внедрение технологий ИИ в государственный сектор, бизнес и повседневную жизнь.

В целом, деятельность Центра призвана способствовать реализации стратегического курса Главы государства на построение технологичного, современного и конкурентоспособного Казахстана.

В рамках посещения Главой государства Центра искусственного интеллекта Alem.ai был запущен проект Astana Smart City. Это ключевая инициатива по созданию интеллектуальной городской инфраструктуры нового поколения. В ходе презентации генеральный директор Presight Томас Прамотедхам продемонстрировал единую AI-платформу, объединяющую данные и системы города в режиме реального времени, а также возможности их практического применения для повышения эффективности управления.

Касым-Жомарт Токаев также принял участие в запуске ряда образовательных инициатив. По поручению Президента в 2024 году на базе Astana Hub была создана школа искусственного интеллекта Tomorrow School, успешный опыт которой сегодня масштабируется по всей стране. В формате телемоста Глава государства запустил сеть Tomorrow School в 14 регионах. Обучение здесь будет бесплатным и доступным гражданам старше 18 лет, включая тех, кто делает первые шаги в сфере информационных технологий.

