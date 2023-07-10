Токаев поздравил Мирзиёева с победой на выборах президента Узбекистана

Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на выборах президента Республики Узбекистан. Он назвал итоги голосования ярким свидетельством всенародной поддержки курса узбекского лидера, направленного на обеспечение устойчивого роста, стабильности и процветания государства.

В ходе беседы президент Казахстана подтвердил приверженность дальнейшему углублению казахско-узбекских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.

Главы государств обменялись мнениями по вопросам практической реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, а также рассмотрели график предстоящих двусторонних мероприятий.

Напомним, накануне в Узбекистане завершились президентские выборы. Помимо действующего президента в списке кандидатов были два партийных лидера и бывший председатель Верховного суда.

Согласно новым поправкам в Конституции Узбекистана, победивший кандидат будет управлять страной 7 лет вместо пяти. Соответствующие изменения поддержало 90% населения на референдуме, прошедшем весной этого года.