Токаев поздравил Премьера Японии с победой на парламентских выборах

Президент
422

Глава государства направил телеграмму поздравления Премьер-министру Санаэ Такаичи по случаю победы Либерально-демократической партии на парламентских выборах в Японии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Несомненно, столь убедительный результат подтверждает широкую поддерж­ку соотечественниками Вашей мудрой политики и политической платформы возглавляемой Вами партии. Уверен, что Ваш неустанный труд и инициативы, направленные на обеспечение светлого будущего народа, откроют перед страной путь к еще более впечатляющим достижениям», – говорится в телеграмме.

Президент Казахстана отметил, что с теплотой вспоминает свой официальный визит в Японию, в рамках которого были достигнуты договоренности, которые вывели двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность объединить усилия с Санаэ Такаичи в целях поддержания высокой динамики казахско-японских отношений и их дальнейшего углубления, сообщила пресс-служба Главы государства.

#Токаев #поздравление #телеграмма #Япония

