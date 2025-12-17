На торжественном мероприятии в Акорде Касым-Жомарт Токаев поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником и отметил, что в рамках Года рабочих профессий трудящимся уделяется особое внимание, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК

Фото: пресс-служба Президента РК

– Для нашей страны энергетика – это отрасль стратегической важности. Невозможно построить сильное государство без стабильных источников энергии. Работа в энергетическом секторе вносит значительную лепту в развитие нашей страны, поскольку плоды вашего труда ощущает каждая семья, каждый человек. Обеспечить светом и теплом наши дома – задача не из легких. Я высоко ценю ваш самоотверженный труд и выражаю всем вам искреннюю признательность, – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул поступательное развитие и процветание страны.

– Особое внимание мы уделяем развитию экономики и инфраструктуры, открытию современных производств. Наша страна вступила в эпоху широкой цифровизации и искусственного интеллекта. Казахстан в обозримом будущем должен превратиться в полностью цифровое государство. Для достижения этой цели проводится масштабная работа. В Астане открыт Международный центр искусственного интеллекта. Недавно был запущен суперкомпьютер, разработанный по технологиям известной американской компании. В соответствии с глобальными тенденциями будут созданы новые дата-центры и облачная инфраструктура. Разумеется, все это станет серьезным вызовом для энергетического сектора. Поэтому для реализации столь важных задач нам необходимо провести коренную модернизацию энергетической отрасли, – считает Президент.

Касым-Жомарт Токаев сообщил о проводимой работе в данной сфере.

– За последние шесть лет выработка электроэнергии увеличилась на 16 млрд киловатт-часов. Это сопоставимо с годовым объемом потребления такого промышленно развитого региона, как Карагандинская область. В настоящее время электроэнергетическая система Казахстана объединяет 237 электрических станций с суммарной установленной мощностью 25 гигаватт и с фактически располагаемой мощностью – 21 гигаватт. Благодаря усилиям государства существенно повышена устойчивость энергообъектов и инженерно-коммунальных сетей. Количество технологических нарушений в прошлом отопительном сезоне сократилось на 27 %. Девять ТЭЦ покинули «красную» зону риска, три станции перешли в «зеленую» зону, – сказал он.

Глава государства напомнил о запуске программы «Тариф в обмен на инвестиции», направленной на поддержание инфраструктуры в надлежащем состоянии.

– В результате за три года только на проведение капитального ремонта предприятий было привлечено более 900 млрд тенге частных инвестиций. Сбавлять темпы проводимой работы никак нельзя. Перед нами стоит задача обеспечить надлежащее условие для развития экономики в виде надежной и современной энергетической инфраструктуры. Для этого Правительством начата реализация Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», в рамках которого до 2030 года реконструкцией будет охвачено не менее 200 объектов, обновлено 86 тысяч километров сетей. Перед Правительством поставлена задача неуклонно наращивать энергетический потенциал страны, что крайне необходимо для дальнейшего успешного развития экономики Казахстана. Наша страна должна стать энергетической державой с большим экспортным потенциалом, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Далее Президент обозначил ряд задач развития энергетической отрасли на ближайшую перспективу

– Укрепление энергетического потенциала Казахстана – приоритетная задача. В этом году завершится уникальный проект по усилению электросетей западных регионов. Этот проект объединит энергетические сети Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областей. Теперь эти узлы необходимо подключить к единой национальной энергетической системе. В нашей стране реализуются и крупные проекты. В частности, на Экибастузской ГРЭС-2 будут построены новые энергоблоки. Кроме того, начнется строительство третьей ГРЭС. Введение этих объектов позволит устранить дефицит электроэнергии в стране. Важная задача, стоящая перед Правительством и акиматом, – модернизация электростанций в Алматы в 2026 году. Это позволит снизить уровень загрязнения воздуха и значительно улучшить экологическую обстановку в городе. Помимо этого, в следующем году необходимо полностью ввести в эксплуатацию электростанции с парогазовыми установками в Кызылординской и Туркестанской областях. К 2035 году будут сданы объекты, обеспечивающие производство в общей сложности более 26 гигаватт электроэнергии, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что мы не должны покупать электроэнергию у других стран, учитывая природные ресурсы и производственный потенциал Казахстана.

– В конечном счете, это вопрос национальной безопасности. Необходимо эффективно задействовать огромные энергетические возможности страны. Казахстан обладает значительными запасами угля, объем добычи которого ежегодно превышает 110 млн тонн. Крайне важно эффективно использовать это стратегическое преимущество. Мы должны ускорить переход на современные технологии «чистого угля», позволяющие существенно повысить эффективность работы угольных электростанций. Кроме того, необходимо построить тепловую электростанцию в городе Курчатове и теплоэлектроцентрали в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Все эти объекты должны работать на технологии «чистого угля». Однако реализация данных проектов затягивается, считаю это неприемлемым, – отметил он.

По словам Главы государства, развитию возобновляемых источников энергии уделяется соответствующее внимание.

– Запасы Казахстана составляют около 33 млрд тонн угля. Тем не менее мы уделяем приоритетное внимание развитию возобновляемых источников энергии. За последние пять лет в этот сектор было инвестировано порядка 2,5 млрд долларов, благодаря чему доля возобновляемых источников в общем энергобалансе превысила 7%. Для дальнейшего наращивания производства экологически чистой энергии мы наладили сотрудничество с ведущими мировыми компаниями, – сказал Президент.

Президент акцентировал внимание на том, что весь мир переживает период кардинальных перемен. Он указал на стратегическую значимость решения о начале строительства атомной станции, отметив, что в перспективе это коренным образом изменит энергетический облик страны и переформатирует национальную экономику.

– Строительство Балхашской АЭС, а затем второй атомной станции, безусловно, усилит энергетический потенциал Казахстана, в то же время будет способствовать возникновению новых компетенций в такой важной сфере, как ядерная энергетика. Появление на энергетической карте Казахстана атомных станций будет означать переход нашей страны на качественно новый уровень экономического развития. Очевидно, что масштабные глобальные преобразования окажут влияние на энергетическую отрасль. В мире разворачивается острая конкуренция за энергетические ресурсы. Мы должны соответствовать новым требованиям. Государству предстоит подготовить новое поколение специалистов-энергетиков и наращивать потенциал отрасли, – отметил Президент.

В завершение Касым-Жомарт Токаев отметил, что граждане тоже должны проявлять ответственность.