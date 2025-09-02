В ходе встречи были рассмотрены перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сфере передовых технологий и цифровых решений

Фото: пресс-служба Президента РК

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя Совета директоров Huawei Technologies Co. LTD Хуа Ляна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства приветствовал подписание Стратегического соглашения о внедрении инновационных телекоммуникационных технологий и модернизации серверной инфраструктуры между АО «Самрук-Қазына» и Huawei. В рамках договоренностей планируется реализация совместных проектов по цифровой трансформации и устойчивому развитию.

Отдельное внимание было уделено образовательным инициативам компании в Казахстане по подготовке отечественных квалифицированных кадров в таких областях, как информационные технологии, искусственный интеллект и анализ больших данных.

Huawei – один из крупнейших мировых поставщиков информационно-коммуникационных технологий и смарт-устройств. Международная корпорация ведет деятельность более чем в 170 странах и регионах, обслуживая свыше 3 миллиардов пользователей, отметили в Акорде.