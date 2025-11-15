Токаев: Расширение культурно-гуманитарных связей служит залогом долгосрочных отношений между двумя государствами

33

Ярким примером существенного продвижения в данном направлении стало открытие в прошлом году филиалов вузов двух стран, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

"Регулярные перекрестные Дни культуры, активный диалог между творческой интеллигенцией, открытие памятников выдающимся личностям – все это крайне востребовано нашими братскими народами. Отдельно обсуждались перспективы совместной деятельности в области образования и науки, молодежных контактов. На днях состоялся очередной Конгресс молодежи Казахстана и Узбекистана. Ярким примером существенного продвижения в данном направлении стало открытие в прошлом году филиалов вузов двух стран. Мы нацелены на укрепление взаимодействия между университетами, расширение программ академического обмена, проведение совместных научных форумов и стажировок. В настоящее время наблюдается большой интерес к богатому историко-культурному наследию Узбекистана со стороны казахских туристов. В прошлом году их количество достигло трех миллионов человек. Для дальнейшего раскрытия потенциала этой сферы правительствам поручено продолжить работу по развитию совместных туристических проектов", – сообщил глава нашего государства.

В ходе переговоров президенты вновь подтвердили единые позиции по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.

"Особое внимание уделено обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии. Согласились, что устойчивое развитие региона – это наша общая цель, отвечающая коренным интересам всех братских народов. Завтра мы вместе примем участие в 7-ой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Казахстан высоко оценивает узбекское председательство, в ходе которого возросла интенсивность контактов на всех уровнях, внедрены новые действенные механизмы сотрудничества. Приняты важные документы, нацеленные на упрочение нормативно-правовой и институциональной основы формата Консультативных встреч. Уверен, завтрашний саммит станет еще одним важным этапом в развитии нашего многостороннего взаимодействия", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В заключение глава государства выразил удовлетворение итогами переговоров и поблагодарил Шавката Мирзиёева за исключительное гостеприимство.

#сотрудничество #Касым-Жомарт Токаев #Шавкат Мирзиёев

