«Большие возможности для Японии открывает транзитный и логистический потенциал Центральной Азии, выполняющей важную роль перекрестка основных торговых путей между Востоком и Западом, Севером и Югом. Через территорию Казахстана осуществляется более 80% сухопутных грузоперевозок между Азией и Европой. Особое значение приобретает развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Приветствуем решение Правительства Японии принять участие в совершенствовании таможенных процедур в порту Актау на Каспийском море. Полагаем полезным будущее участие японских компаний в развитии железнодорожной, портовой, автомобильной и логистической инфраструктуры вдоль Среднего коридора», - сказал глава государства.