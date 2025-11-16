По мнению лидера Казахстана, в перспективе странам региона можно принять конвенцию Центральной Азии по водопользованию, передает Kazpravda.kz
"За последние пять лет наши страны обновили свои водные политики. Учитывая трансграничный характер водной проблематики, полагаю важным гармонизировать наши водные стратегии, в том числе для масштабирования наиболее успешных практик водосбережения. В перспективе можно подумать и о принятии в соответствии с международными стандартами Рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию. Такой документ позволит установить единые принципы работы в этой сфере и избежать возможных разногласий. Подходящей площадкой для обсуждения этих предложений станет заседание глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала, который пройдет в следующем году в Астане в апреле одновременно с Региональным экологическим саммитом. Рассчитываем на ваше активное участие", – сказал глава государства.