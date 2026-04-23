Токаев встретился с главой французской компании в области атомной энергетики

Глава государства принял председателя правления и главного исполнительного директора Electricité de France Бернара Фонтана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества Казахстана с EDF – одним из мировых лидеров в области низкоуглеродной и атомной энергетики.

Отметив широкие возможности для совместной работы, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан придает особое значение укреплению взаимодействия с французской компанией.

Со своей стороны Бернар Фонтана заявил о стремлении к дальнейшему наращиванию отношений в сфере устойчивой энергетики и современной энергетической инфраструктуры.

Президент подтвердил готовность Казахстана к открытому и взаимовыгодному сотрудничеству с международными партнерами, включая EDF, на принципах транспарентности и паритета. На встрече также были рассмотрены вопросы взаимодействия в сфере поставок урана.