По итогам 9 месяцев объем строительных работ составил порядка 6,4 трлн тенге, увеличившись на 14,9%. Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его данным, в 17 регионах сохраняется положительная динамика роста, тогда как в трех регионах – в области Абай, Атырауской области и городе Шымкент – отмечено снижение объемов строительных работ.

- В целом с начала года отрасль демонстрирует стабильную положительную динамику в среднем на уровне 115%, что свидетельствует о поступательном развитии отрасли и эффективной реализации запланированных мероприятий, - отметил Нагаспаев.

В текущем году плановый показатель по вводу жилья определен на уровне 19,2 млн кв. метров. За 9 месяцев введено в эксплуатацию 12,9 млн кв м, объем увеличился на 3,4%.

Рост объема ввода жилья зафиксирован в 17 регионах страны. Наибольшее увеличение достигнуто в Алматинской, Ұлытауской областях и в городе Алматы. Отрицательные значения зафиксированы в Абайской, Атырауской и Мангистауской областях, добавил спикер.

 

