Ценности брака и семьи усилят на конституционном уровне в Казахстане

Конституционная реформа
Конституция Казахстана получит серьезное усиление норм в области человекоцентричности государства, неприкосновенности личности, защиты ключевых прав человека и независимости судебной власти. Это следует из сводного проекта поправок в Основной закон, который был рассмотрен на четвертом заседании Конституционной комиссии

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе презентации сводного проекта заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов подчеркнул, что новое название раздела «Основные права, свободы и обязанности» наиболее полно отразит предусмотренные в нем положения, сообщает Kazpravda.kz 

При этом предлагаемые в нем новеллы усилят и дополнят гарантии реализации и защиты прав и свобод исходя из принципа высшей ценности человека.

«Это абсолютизация права на жизнь, человекоцентричность, закрепление неприкосновенности личности и «правил Миранды», защита персональных данных в цифровую эпоху, усиление защиты чести и достоинства личности, социальных прав личности, принципа правовой определенности», – озвучил Бакыт Нурмуханов.

Он уточнил, что некоторые положения, предусмотренные сейчас в 7 разделе Конституции в качестве принципов правосудия, переносятся в данный раздел как гарантии прав человека и объединяются в самостоятельной статье.

«Получило новое звучание право на свободу слова и творчества, выделены его отдельные виды с гарантиями защиты интеллектуальной собственности, что является непременным условием свободного развития личности в демократическом и правовом государстве», – отметил зампредседателя Конституционного суда.

По его словам, в Конституции будут усилены ценности брака и семьи, а также обязанность защиты окружающей среды.  

«Серьезные изменения предусмотрены в переименованном разделе «Правосудие. Прокуратура. Правозащитные механизмы». В него включены важные поправки по вопросам судебной власти, связанные с расширением форм судопроизводства, усилением конституционных принципов правосудия и независимости судей, кадровыми вопросами судебной системы», – сообщил Бакыт Нурмуханов.

Он также обратил внимание членов Конституционной комиссии на отдельную статью, закрепляющую в Конституции правовой статус адвокатуры.

Кроме того, он добавил, что учреждение Курултая обусловило необходимость внесения точечных изменений в Разделе «Местное государственное управление и самоуправление». 

При этом новый раздел под названием «Внесение изменений и дополнений в Конституцию» позволит актуализировать текст Основного закона с учетом передового международного опыта.

