Стоимость похищенной коллекции оценивается в €9,5 млн, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Национальный музей фарфора имени Адриена Дюбуше во французском Лиможе обворовали в ночь на 4 сентября 2025 года, сообщает журнал Paris Match.

По данным издания, о краже стало известно в 3:30 утра (06:30 времени Астаны), когда сотрудники музея обнаружили странные следы на окнах. Украденные экспонаты принадлежат частному лицу и были представлены на выставке китайского фарфора. Ущерб предварительно оценен в €9,5 млн. Полиция проводит расследование.

Национальный музей фарфора имени Адриена Дюбуше обладает самой богатой публичной коллекцией лиможского фарфора в мире. История музея началась в 1845 году, когда было создано первое собрание изделий из фарфора и стекла. Своим именем музей обязан меценату Адриену Дюбуше, подарившего городу тысячи экспонатов.

Коллекция музея насчитывает более 18 тыс. предметов. Здесь представлены редкие образцы керамики и стекла разных стран и эпох, а также богатое собрание лиможского фарфора XIX века.

В январе в Нидерландах из музея Дренте воры украли золотой шлем возрастом 2400 лет. Также злоумышленники забрали три золотых дакийских браслета. Все экспонаты были предоставлены Национальным музеем истории Румынии.

Преступники проникли в здание музея ночью, взорвав входную дверь. Сообщение о взрыве поступило в полицию сразу после инцидента.

Следственная группа обратилась за помощью к Интерполу, чтобы похищенные экспонаты не вывезли за границу.