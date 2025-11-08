В Семее в ходе регионального семинара под наз­ванием «Выявление криптовалютных активов, полученных преступным путем» обсуждены вопросы отслеживания операций с криптовалютой. Организаторами мероприятия выступили Министерство внутренних дел совместно с департаментом полиции Абайской области.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В семинаре приняли участие сотрудники криминальной полиции и следственных подраз­делений, представители структур финансового мониторинга и анализа, а также эксперты в области цифровых технологий и кибербезопасности.

– Криптовалюту можно переводить быстро и напрямую из любой точки мира кому угодно. Однако имена пользователей не отображаются открыто, а регис­трация осуществляется только по электронному адресу. Отсутствие прозрачности и должного контроля порой увеличивает риск использования криптовалюты в интернет-мошенничестве или для незаконного обращения денежных средств. В связи с этим государства и правоохранительные органы активно работают над выявлением и пресечением преступлений, совершаемых с использованием цифровых активов, – подчеркнул заместитель начальника ДП области Абай полковник полиции Елдос ­Закимов.

В ходе семинара участники обменялись опытом отслеживания криптоактивов на конкретных примерах и обсудили актуальные вопросы борьбы с киберпреступлениями. По их словам, проведение подобных мероприятий способствует ­повышению профессиональной квалификации сотрудников правоохранительных органов и позволит им оперативно реагировать на новые виды преступлений, совершаемые с применением современных технологий.