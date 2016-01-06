Технологии
Twitter поднимет лимит символов в постах до 10 тысяч
Социальная сеть Twitter собирается существенно увеличить количество символов при написании постов, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на korrespondent.net
.
Как уточняется, в компании раздумывают об увеличении максимального объема постов до 10 тысяч знаков. По данным портала, нововведение может быть реализовано в марте 2016 года.
Глава компании Джек Дорси заявил, что они намерены дать пользователям больше возможностей.
"Лимит длины поста в 140 знаков была установлен при запуске сервиса в 2006 году", – отмечается в информации.
Ранее сообщалось, что Twitter снял ограничение на количество знаков в личных сообщениях.