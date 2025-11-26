В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что в городах и на трассах региона установлено 1 287 камер аппаратно-программных комп­лексов «Мерген», работающих в автоматическом режиме. Часть из них – 270 камер – разместили на линейных участках с охватом всех объездных дорог и выездов из городов, остальные – на перекрестках. Эти камеры определяют такие нарушения правил дорожного движения, как проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение рядности движения, пересечение сплошной линии разметки, непристегнутый ремень безопасности, пользование мобильным телефоном за рулем.

Кроме того, в Павлодаре установлено 4 200 камер общего видеонаблюдения, которые охватят места скопления людей, а также объекты, уязвимые в террористическом отношении. Эти камеры тоже имеют функции видеоаналитики с инструментами искусст­венного интеллекта. Они могут распознавать лица с точностью до 90%, реагировать на ситуации, когда на улицах оставляются подозрительные предметы, собираются группы людей, возникает пожар, драка, кто-то выбрасывает мусор и так далее.

Как отметили в полиции региона, точки для установки видеонаблюдения определялись, исходя из статистики нарушений закона: учитывали дорожно-транспорт­ные происшествия и криминогенную ситуацию, согласовали участки и с другими госструктурами. В соцсетях павлодарцы удивлялись, что местами камеры расположены близко друг к другу – на некоторых перекрестках по 6–8, но это необходимость, чтобы обеспечить хороший обзор. Кроме того, умные камеры видео­наблюдения установили вдоль Иртыша и на городском пляже.

Кстати, десять новых павлодарских камер имеют 83-кратный зум. Они могут приблизить картинку и распознать человека, который расположен на расстоянии 10–12 км. Их как раз и установили вдоль реки, чтобы видеть пойму, а также определили подходящие локации на высотных зданиях и вышках.

– Жители области должны понимать, что цель этой работы – не запугать штрафами и собрать как можно больше платежей, а привить культуру вождения, чтобы люди не нарушали правила, чтобы пешеходы чувствовали себя безопасно и уверенно, чтобы родители не переживали, как дети доходят из школы до дома, – подчеркнула руководитель отдела управления цифровых технологий Павлодарской области Сабина Мейрам.

Мозгом всей этой системы можно назвать Центр оперативного управления, который действует в Павлодаре с 2006 года. В конце 2024-го по поручению акима области Асаина Байханова в этом подразделении полиции провели комплексную модернизацию, в том числе для создания единой архитектуры центров оперативного управления «центр – область – город – район» и повышения уровня общественной безопасности и правопорядка на территории региона. Для сравнения: тогда тоже увеличивали количество камер общего видео­наблюдения на улицах Павлодара – их стало чуть больше 230, что в 20 раз меньше объема нынешнего года.

Теперь ЦОУ – мощный технологический комплекс, в котором установлен новейший LED-экран размером 9,6 x 3,6 метра с современной автоматизированной системой удаленного рабочего места. Заработала единая платформа управления и мониторинга, в онлайн-режиме выведена карта патрулей. Сюда же подключено свыше 5,6 тыс. камер системы Smart city, которые установлены в школах, детских садах и медучреждениях.

Основные задачи ЦОУ – прием сообщений, заявлений о преступ­лениях и происшествиях, обеспечение оперативного реагирования сил полиции и контроль за их своевременным прибытием на место происшествия, а также организация учета, регистрации, хранения и архивирования поступивших сообщений и заявлений. Компьютерная система позволяет старшим инспекторам – дежурным смены вести наблюдение за исполнением мер, принятых по всем поступившим в центр сообщениям, корректировать решения дежурных и оказывать им помощь в сложных обстоятельствах.

– С 14 ноября система проекта «Безопасный город» поэтапно начала свою работу. На первом этапе подключим скоростемеры на линейных участках в Павлодаре, затем – на линейных участках в городах Аксу и Экибастузе. На третьем этапе будут подключены перекрестки, последними – участки дорог республиканского и областного значения. Поэтапный подход обеспечит стабильную работу системы и ее постепенное расширение по всей территории области, – сообщили в управлении цифровых технологий Павлодарской области.

Отметим, что в рамках трехлетнего проекта на приобретение оборудования, его установку, дальнейшую эксплуатацию и обслуживание потратят примерно 9,5 млрд тенге. Подрядчик взял эти расходы на себя, а дальше из бюджета ему будут выделяться средства за каждую работающую единицу. Власти признают, что в городах пока остаются слепые зоны, особенно в промышленных микрорайонах и частном жилом секторе, поэтому проект будет расширяться.