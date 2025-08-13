Уборка началась на севере страны

Сельское хозяйство
Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

На календаре только первая половина августа, а на полях северных регионов Казахстана уже вовсю работает уборочная техника, элеваторы ведут приемку нового урожая.

фото автора

В Акмолинской области жатва озимой пшеницы вообще началась еще в конце июля. Клин этой культуры общей площадью 656 гектаров уже убран, средняя урожайность составила 25 центнеров с гектара. Нынче комбайны работают на полях, засеянных зернобобовыми, ячменем и овсом.

По информации заместителя руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области Рината Касенова, проведенное накануне массовой уборки обследование полей дало весьма оптимистичные результаты. Состояние порядка 80% площадей зерновых культур оценивается как «хорошее». Такая же оценка дана 77% полей с масличными растениями. Лишь бы погода не подвела в период массовой уборки урожая.

Увидеть, как идет уборка гороха в ТОО «Журавлевка-1», что в Буландынском районе Акмолинской области, удалось в ходе пресс-тура, организованного Минсельхозом и акиматом региона.

...По полю резво перемещаются восемь новеньких комбайнов, то и дело отправляется в путь груженный урожаем очередной грузовик с прицепом. Исполнительный директор ТОО «Журавлевка-1» по Буландынскому району (часть хозяйства находится в соседнем Бурабайском районе) Куантай Султанов рассказывает, что в нынешнем сезоне гороху в хозяйстве отведено 938 гектаров. Первые загонки дали результат в 20 цент­неров с каждого гектара, что следует считать очень хорошим результатом.

Урожай доставляется на собственный элеватор предприятия в городе Макинс­ке. Там его первым делом проверяют в лаборатории на влажность и другие параметры, а затем в зависимости от показаний отправляют на дальнейшие технологические операции для достижения товарных кондиций.

Товарищество – агропредприятие-гигант: только в Буландынском районе в его ведении находятся 132 тыс. га, из них 62 тыс. га засеваются зерновыми культурами, 26 тыс. – масличными, 2 тыс. – бобовыми, 3 тыс. – овощами. Хозяйство является также крупным производителем картофеля.

В прошлом году журавлевцы собрали со своих зерновых полей по 33 цент­нера с гектара. Нынче видовая урожайность составляет 23 центнера, что также выше среднего показателя. Поэтому аграрии настроены позитивно как на предстоящую уборочную кампанию, так и в целом на перспективы дальнейшего развития.

Определяющим фактором в положении дел товарищества стала поддержка государства. Оно получило порядка 6 млрд тенге на обновление техники, закуп минеральных удобрений, гербицидов, дизельного топлива.

– На следующей неделе ждем прибытия 12 новых комбайнов Claas, – говорит аграрий. – Они дополнят уже имеющий парк техники в 64 машины. К настоящему времени 90 процентов из них – это John Deere и те же Claas , являющиеся мировыми брендами сельхозтехники. Они обладают отличными качествами в плане производительности, надежности, комфорта.

Кстати, на новой технике работает преимущественно молодежь, она представляет примерно 80% всех механизаторов хозяйства. Чем же смогли привлечь ее в «Журавлевке-1»? Как разъяснил исполнительный директор хозяйства, парням в удовольствие работать на новых современных машинах, управляемых из комфортных кабин. За посевную или уборочную они зарабатывают порядка 1,5–2 млн тенге.

Тем, кто содержит подсобное хозяйство с живностью, организация выдает бесплатно сено, солому да еще три тонны зерноотходов. Помощь весьма существенная, если перевести натуроплату в денежный эквивалент.

…Через считаные дни в зерносеющих регионах страны начнется массовая уборочная кампания. Аграрии подходят к ее старту с хорошей готовностью и настроем на получение доброго урожая.

#сельское хозяйство #пшеница #урожай

