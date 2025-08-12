Засушливая весна нынешнего года создала серьезные проблемы для земледельцев юга страны. По данным управления сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента, средняя урожайность зерновых составила около 10 центнеров с гектара, что немного ниже прошлогодних показателей, но все же может считаться значительным достижением в сложившихся условиях.
