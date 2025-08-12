В 2025 году под зерновые культуры в Шымкенте было отведено более 10,9 тыс. га, из которых 10,3 тыс. га заняла пшеница и 0,6 тыс. га – ячмень. Общий объем собранной сельскохозяйственной продукции достиг 66 тыс. тонн – это значительный вклад в продовольственную безопас­ность региона.

Надежды на улучшение результатов аграрии связывают с достижениями местных ученых. Стартап-проект по производству удобрений из местного сырья, признанный одним из лучших среди работ молодых исследователей, обещает существенно улучшить ситуацию. Их открытие может стать переломным моментом для региона, где малоплодородные почвы традиционно ограничивают урожайность.

Как отметил руководитель отдела управления сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента Сагдат Маханов, снижение урожайности зерновых планируется также компенсировать за счет высокодоходных культур, таких как сафлор, который набирает все большую популярность среди местных фермеров.

К слову, после завершения зерновой жатвы аграрии Шымкента практически сразу же переключили внимание именно на уборку сафлора. В 2025 году масличные культуры в регионе были посеяны на площади 3 тыс. га, и текущий урожай сафлора обещает быть одним из самых высоких за последние годы.

По словам фермера Камыс­бая Тойшибекова, цена за килограмм семян сафлора в этом году достигла 130 тенге, что выше прошлогодних значений. Это позволяет хозяйствам не только покрывать затраты, но и инвестировать в обновление техники, включая приобретение современных комбайнов и тракторов.

Ожидается, что урожай сафлора составит несколько тысяч тонн, тем самым укрепив позиции Шымкента в масличной отрасли Казахстана. Уборка проходит в интенсивном режиме: техника работает с раннего утра до позднего вечера, а фермеры соревнуются в скорости и качестве. Такой подход не только повышает эффективность, но и создает атмосферу дружеской конкуренции, стимулирующей прогресс в отрасли.

Аграрный сектор Шымкента активно поддерживается государством. В 2025 году для весенне-полевых и осенне-уборочных работ было выделено 919 тонн дизельного топлива по льготной цене, которая значительно ниже рыночной. Из общего объема 616 тонн предназначались для весенних работ, а 303 тонны – для уборочных. Эта мера снижает финансовую нагрузку на фермеров и позволяет им сосредоточиться на повышении производительности.

Ключевую поддержку окажет и подписание Главой государства закона о снижении налога на сельхозземли, который вступит в силу с января 2026 года. Ставка налога для фермеров Шымкента уменьшится с 91 тыс. тенге до примерно 1 тыс. тенге за гектар. Эта мера направлена на снижение финансового бремени и стимулирование инвестиций в сельское хозяйство, что особенно важно для аграриев, работающих в условиях нестабильной погоды.

После завершения уборочной кампании аграрии Шымкента приступят к подготовке к следую­щему сезону. Важным аспектом является заготовка кормов для животноводства: к настоящему моменту собрано 307 тыс. тонн сена и кормов, что составляет 93% от плана. Это обеспечивает стабильность в животноводческом секторе, где поголовье скота продолжает расти.

Аграрии Шымкента продолжают играть ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности региона и страны. Несмотря на засушливые условия, хозяйства демонстрируют устойчивость, внедряя новые технологии и диверсифицируя культуры. Успешное завершение зерновой жатвы, рекордный урожай сафлора, государственная поддержка и инновационные разработки создают прочный фундамент для дальнейшего развития.