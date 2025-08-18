Уборочная кампания набирает обороты в Казахстане

Сельское хозяйство
87
Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

В эти дни она ведется в 12 регионах страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы МСХ РК, к середине августа было убрано 1,1 млн га сельхозкультур. Намолочено 1,6 млн тонн зерна,17,4 тыс. тонн масличных, собрано 363,5 тыс. тонн картофеля, 1,3 млн тонн овощей и 1,6 млн тонн бахчевых культур, сообщает Kazpravda.kz

Массовая уборочная кампания в стране начнется в третьей декаде августа. Ключевым условием ее эффективности является своевременное обеспечение аграриев необходимыми ресурсами и техникой, что позволяет поддерживать высокие темпы сбора урожая и качество продукции.

По поручению Главы государства особое внимание уделяется поддержке сельхозтоваропроизводителей. Так, в 2025 году объем льготного финансирования на проведение весенне-полевых и уборочных работ доведен до 700 млрд тенге. Фермеры получают средства по специальному механизму субсидирования — под сниженную ставку 5% годовых.

По всей стране в уборочной кампании будут задействованы 139 тыс. тракторов, 31 тыс. зерноуборочных комбайнов, 17 тыс. жаток и 130 тыс. единиц прочей техники. Общая готовность уборочных машин на сегодня составляет 93%.

На проведение уборочных работ регионам выделено 402 тыс. тонн дизельного топлива по льготной цене 254 тенге/литр, что на 18–20% дешевле рыночной стоимости (цена на АЗС составляет 310-315 тенге/литр).

 

#регионы #уборка #урожай

