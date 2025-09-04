Особое внимание уделяется уборке бобовых культур – гороха и чечевицы. Убрано 250,3 тыс. га, что составляет 65% от запланированного. Намолочено 342,4 тыс. тонн бобовых. Экспортировано свыше 85 тыс. тонн бобовых, в том числе 30,2 тыс. тонн гороха и 55,2 тыс. тонн чечевицы. Например, в ТОО «Шатило и К» урожайность чечевицы составила 18 ц⁄га, ТОО «СК Агро» – 19,8 ц⁄га, а в ТОО «Рустикус» – 20 ц⁄га.

Экспорт стабильно растет, а отправка продукции на зарубежные рынки не вызывает трудностей. Все необходимые документы оформляются всего за два рабочих дня.

В районе Магжана Жумабаева хозяйство ТОО «СК Агро» напрямую отгружает чечевицу в Турцию. Фуры приезжают и сразу забирают товар, что свидетельствует о высоком уровне организации логистики и спросе на продукцию региона.

Для успешного завершения уборочной кампании в регионе задействовано 7 000 зерноуборочных комбайнов, в том числе 4 000 высокопроизводительных, 12 300 тракторов, 9 000 прицепов, 4 500 жаток и 5 600 грузовых автомобилей. С начала года приобретено 1 395 единиц техники на сумму 38,3 млрд тенге. Для приемки нового урожая в области имеются емкости на 6,9 млн тонн, в том числе 3,2 млн тонн – на 45 хлебоприемных предприятиях.