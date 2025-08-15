Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В преддверии массового начала уборки урожая, начало которой ожидается в третьей декаде августа, вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин провел заседание оперативного штаба, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Сбор нового урожая уже идет в двенадцати регионах — Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской областях, Абай, Жетісу и в Шымкенте. Общая площадь уборки составляет 23,6 млн гектаров, из них 16 млн - зерновые и зернобобовые. По оперативным данным, убрано 1,1 млн гектар (6,6% посевов зерновых), намолочено 1,6 млн тонн зерна, собрано 17,4 тыс. тонн масличных, 363,5 тыс. тонн картофеля, 1,3 млн тонн овощей и 1,6 млн тонн бахчевых культур.

Аграрии внесли в почву 1,7 млн тонн удобрений, что составляет 88% от годового плана (1,9 млн тонн). Всего законтрактовано 1,8 млн тонн, а оставшийся объем планируется внести осенью — под зяблевую вспашку и пары.

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов сообщил, что готовность парка уборочной техники составляет 93%, а к массовой фазе уборки она будет доведена до 100%. В работе будут задействованы 139 тыс. тракторов, 31 тыс. комбайнов, 17 тыс. жаток и 130 тыс. единиц прочей техники.

Для уборочных работ выделено 402 тыс. тонн удешевлённого дизтоплива, из которых аграриям уже отгружено 9,3 тыс. тонн (42% плана). Цена на топливо на 18–20% ниже рыночной.

Отдельно рассмотрен вопрос освобождения мощностей элеваторов под новый урожай. Сейчас они загружены на 16% — это 2,2 млн тонн из общей вместимости 30,7 млн тонн (17,4 млн тонн - у сельхозпроизводителей, 13,3 млн тонн - у лицензированных хлебоприемных предприятий). Продкорпорации ранее было поручено реализовать до конца августа не менее 500 тыс. тонн зерна; по данным первого зампреда правления Ильдара Исмагулова, уже продано 328 тыс. тонн. Ведутся переговоры с Таиландом, странами Персидского залива, Афганистаном, Азербайджаном и Алжиром о поставках зерна. Серик Жумангарин поручил ускорить реализацию остатков.

Также рассмотрен ход льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ под 5%. Финансирование предоставляется через АО «АКК», банки второго уровня, МФО, региональные инвестцентры, кредитные товарищества и СПК. Всего поступило 7543 заявки на сумму 499,4 млрд тенге, профинансировано 7485 хозяйств на 490,1 млрд тенге, что обеспечило охват 7,8 млн гектаров посевов.

Ситуация с обеспечением поливной водой остается стабильной. В Алматинской области и Жетісу вегетационный период проходит без рисков, в Жамбылской области подача воды по рекам Шу и Талас идет по графику. В сельских округах уже завершен сбор бахчевых, и потребность в поливах снизилась.

В завершение заседания вице-премьер заслушал представителей южных и основных зерносеющих регионов. С началом массовой уборки заседания штаба будут проводиться еженедельно для оперативного решения возникающих вопросов.