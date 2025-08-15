Уборочная кампания стартовала в регионах Казахстана

Сельское хозяйство
106

Сбор нового урожая уже идет в двенадцати областях

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В преддверии массового начала уборки урожая, начало которой ожидается в третьей декаде августа, вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин провел заседание оперативного штаба, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Сбор нового урожая уже идет в двенадцати регионах — Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской областях, Абай, Жетісу и в Шымкенте. Общая площадь уборки составляет 23,6 млн гектаров, из них 16 млн - зерновые и зернобобовые. По оперативным данным, убрано 1,1 млн гектар (6,6% посевов зерновых), намолочено 1,6 млн тонн зерна, собрано 17,4 тыс. тонн масличных, 363,5 тыс. тонн картофеля, 1,3 млн тонн овощей и 1,6 млн тонн бахчевых культур.

Аграрии внесли в почву 1,7 млн тонн удобрений, что составляет 88% от годового плана (1,9 млн тонн). Всего законтрактовано 1,8 млн тонн, а оставшийся объем планируется внести осенью — под зяблевую вспашку и пары.

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов сообщил, что готовность парка уборочной техники составляет 93%, а к массовой фазе уборки она будет доведена до 100%. В работе будут задействованы 139 тыс. тракторов, 31 тыс. комбайнов, 17 тыс. жаток и 130 тыс. единиц прочей техники.

Для уборочных работ выделено 402 тыс. тонн удешевлённого дизтоплива, из которых аграриям уже отгружено 9,3 тыс. тонн (42% плана). Цена на топливо на 18–20% ниже рыночной.

Отдельно рассмотрен вопрос освобождения мощностей элеваторов под новый урожай. Сейчас они загружены на 16% — это 2,2 млн тонн из общей вместимости 30,7 млн тонн (17,4 млн тонн - у сельхозпроизводителей, 13,3 млн тонн - у лицензированных хлебоприемных предприятий). Продкорпорации ранее было поручено реализовать до конца августа не менее 500 тыс. тонн зерна; по данным первого зампреда правления Ильдара Исмагулова, уже продано 328 тыс. тонн. Ведутся переговоры с Таиландом, странами Персидского залива, Афганистаном, Азербайджаном и Алжиром о поставках зерна. Серик Жумангарин поручил ускорить реализацию остатков.

Также рассмотрен ход льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ под 5%. Финансирование предоставляется через АО «АКК», банки второго уровня, МФО, региональные инвестцентры, кредитные товарищества и СПК. Всего поступило 7543 заявки на сумму 499,4 млрд тенге, профинансировано 7485 хозяйств на 490,1 млрд тенге, что обеспечило охват 7,8 млн гектаров посевов.

Ситуация с обеспечением поливной водой остается стабильной. В Алматинской области и Жетісу вегетационный период проходит без рисков, в Жамбылской области подача воды по рекам Шу и Талас идет по графику. В сельских округах уже завершен сбор бахчевых, и потребность в поливах снизилась.

В завершение заседания вице-премьер заслушал представителей южных и основных зерносеющих регионов. С началом массовой уборки заседания штаба будут проводиться еженедельно для оперативного решения возникающих вопросов.

#регионы #урожай

Популярное

Все
«Искусство, как маяк, всегда сияло...»
Над пончо – гордый боливар
Казахстанцы сделали свой выбор
В столице проходят мастер-классы по анимации
Награды паралимпийцам вручили в Астане
Шоколадка для Дженнифер Лопес
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Встреча с жителями Жамбылской области
Для студентов колледжа построили общежитие
Очередники получили жилье
Быстрее реагировать на вызовы
Сделан шаг к реализации глобального проекта
Здесь лечат птиц и животных и дают им приют
Как защититься от цифровых аферистов
Астана – здоровый город
В поисках гениального романа
Зато мой сын...
В поселке Карсакпай начиналась история меднорудного края
Творчество во спасение
Добрый и светлый талант
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
День строителя
Джей Ло в Алматы: что важно знать перед концертом
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Акчулаков доложил Президенту о работе и планах Ассоциации инвесторов
На побережье Алаколя появится оздоровительный комплекс
Путин рассказал Токаеву об итогах беседы со спецпосланником Президента США
Пять бронзовых медалей завоевали казахстанки на молодежном ЧА по боксу
В Актау возле ботанического сада высадили 250 деревьев
Дружеский и доверительный разговор
В Семее проходит международная конференция, посвященная юбилею Абая
Большие возможности для отечественного производства
Astana IT University объявляет набор на программу «Digital Public Administration»
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
Акция-конкурс по сбору мусора прошла в Кызылорде
Благодарность за профессионализм
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции

Читайте также

Убирают хлеб, заготавливают корма
Казахстан расширяет географию экспорта зерна
Девять предприятий включили в непищевой реестр КНР
Уборка началась на севере страны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]