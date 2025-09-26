Ученики NIS создали AI-платформу для раннего выявления болезни Альцгеймера

Образование
98
Дана Аменова
специальный корреспондент

Авторами проекта стали Асиреталы Кайратов, Нариман Тойлыбек и Анель Иманкулова из Алматы

Фото: пресс-служба NIS

Ученики Назарбаев Интеллектуальной школы района Медеу разработали инновационный проект, направленный на решение одной из актуальных медицинских проблем – раннего выявления и профилактики болезни Альцгеймера, сообщает Kazpravda.kz 

По информации пресс-службы учебного заведения, онлайн-платформа Memory Care сочетает возможности искусственного интеллекта, анализирующего МРТ-снимки с точностью до 90%, и когнитивные тесты, созданные совместно с профессиональным нейропсихологом.

Встроенные алгоритмы формируют персонализированные рекомендации, а главное пользоваться платформой можно онлайн и бесплатно. Это особенно важно для регионов, где медицинская помощь ограничена.

На основе полученных данных пользователи получают индивидуальные планы профилактики: упражнения для тренировки памяти, советы по режиму сна, питанию и образу жизни. Такое решение помогает замедлить прогрессирование болезни, поддерживать пожилых людей и снижать нагрузку на систему здравоохранения.

Авторами проекта стали Асиреталы Кайратов, Нариман Тойлыбек и Анель Иманкулова.

По словам капитана команды Асиреталы, толчком к созданию MemoryCare стала личная история.

«У одного из наших участников два года назад дедушка начал проявлять первые признаки забывчивости, но в семье это списывали на возраст. Когда наконец обратились к врачу, оказалось, что болезнь уже в запущенной стадии, и ценные месяцы были потеряны. Мы тогда поняли, насколько сложно вовремя распознать болезнь Альцгеймера, особенно когда нет доступных и понятных инструментов. Именно эта ситуация подтолкнула нас создать платформу MemoryCare», – отметил ученик.

Напомним, ученики Назарбаев Интеллектуальных школ с триумфом представили Казахстан и продемонстрировали отличные результаты на международной олимпиаде по экономике IEO – 2025, проходившей в столице Азербайджана. 

#ученики #NIS #болезнь Альцгеймера #AI-платформа

Популярное

Все
А я и здесь не промолчала
Борьба с наркоманией дает результаты
В Шымкенте строят канал Каусар
Единый счет и smart-контроль тепла
Стартовала кампания по вакцинации от гриппа и ОРВИ
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Судьба журналиста
Обеспечить безопасность и устойчивое развитие
Алматы принимает будущее мировых шахмат
Полны надежд и устремлений
В верховьях реки Есиль, у брода Караоткель
Между высокими целями и реальностью
Милосердие – это действие
Распоряжение Главы государства о назначении
Распоряжение Главы государства о назначении
Указ Главы государства об освобождении от должности
«Осень нам танцует вальс-бостон»
Указ Главы государства об освобождении от должности
Распоряжения Главы государства об освобождении от должности
Старики
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Наркомания – угроза нации
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Водные ресурсы на цифровой платформе
Торгай возродит дорога
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Бывший аким Алматы Досаев получил новую должность
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Show ко Дню города
Amre выступит на «Интервидении» с авторской песней «Дала таңы»
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Могут ли казахстанцы работать на нескольких работах
Чемпионов мира по боксу наградили в Астане
Шнобелевскую премию за покраску коровы в цвета зебры получили японские ученые
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию

Читайте также

Стартовал республиканский этап конкурса «Лучший педагог Каз…
В Туркестане открылся филиал ведущего корейского университе…
Поиграем в профессии!
Школа – символ перемен

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]