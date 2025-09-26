Фото: пресс-служба NIS

Ученики Назарбаев Интеллектуальной школы района Медеу разработали инновационный проект, направленный на решение одной из актуальных медицинских проблем – раннего выявления и профилактики болезни Альцгеймера, сообщает Kazpravda.kz

По информации пресс-службы учебного заведения, онлайн-платформа Memory Care сочетает возможности искусственного интеллекта, анализирующего МРТ-снимки с точностью до 90%, и когнитивные тесты, созданные совместно с профессиональным нейропсихологом.

Встроенные алгоритмы формируют персонализированные рекомендации, а главное пользоваться платформой можно онлайн и бесплатно. Это особенно важно для регионов, где медицинская помощь ограничена.

На основе полученных данных пользователи получают индивидуальные планы профилактики: упражнения для тренировки памяти, советы по режиму сна, питанию и образу жизни. Такое решение помогает замедлить прогрессирование болезни, поддерживать пожилых людей и снижать нагрузку на систему здравоохранения.

Авторами проекта стали Асиреталы Кайратов, Нариман Тойлыбек и Анель Иманкулова.

По словам капитана команды Асиреталы, толчком к созданию MemoryCare стала личная история.

«У одного из наших участников два года назад дедушка начал проявлять первые признаки забывчивости, но в семье это списывали на возраст. Когда наконец обратились к врачу, оказалось, что болезнь уже в запущенной стадии, и ценные месяцы были потеряны. Мы тогда поняли, насколько сложно вовремя распознать болезнь Альцгеймера, особенно когда нет доступных и понятных инструментов. Именно эта ситуация подтолкнула нас создать платформу MemoryCare», – отметил ученик.

Напомним, ученики Назарбаев Интеллектуальных школ с триумфом представили Казахстан и продемонстрировали отличные результаты на международной олимпиаде по экономике IEO – 2025, проходившей в столице Азербайджана.