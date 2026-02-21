Как пишет Daily Mail со ссылкой на данные сервиса для мониторинга космической активности MeteoAgent, на Земле усилились вибрации, вызывающие шум в ушах

Фото: Госкорпорация "Роскосмос"

На Земле усилилась естественная вибрация, известная как «резонанс Шумана», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Естественная «гудящая» вибрация Земли в последние недели пережила ряд необычных всплесков, что вызывает вопросы о том, может ли это явление влиять на настроение и когнитивные функции», — говорится в статье Daily Mail.

По данным издания, сторонники здорового образа жизни и некоторые исследователи считают, что эти частоты совпадают с паттернами мозговых волн человека, отвечающих за сон и концентрацию. Однако классическая наука до сих пор это не подтвердила.

«В интернете встречаются сообщения, связывающие всплески резонанса с такими симптомами, как звон в ушах, мышечное напряжение, усталость и затуманенность сознания», — пишет автор.

При этом медики предупреждают, что подобные утверждения не подкреплены убедительными клиническими доказательствами.

Как уточняется, в этом месяце показатель интенсивности магнитных бурь, также известный как индекс К, превышал отметку 5.0, что могло позволить некоторым чувствительным людям ощутить эти скачки.

Когда человек пытается расслабиться или заснуть, мозг генерирует медленные тета-волны, обычно от четырех до восьми циклов в секунду.