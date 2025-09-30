Учителям в Туркестанской области платили за непроведённые уроки

Закон и Порядок
24
Дана Аменова
специальный корреспондент

311 работников образования привлечены к дисциплинарной ответственности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Сарыагашского района Туркестанской области провела анализ соблюдения требований Трудового и Бюджетного кодексов в сфере инклюзивного образования, сообщает Kazpravda.kz

Анализ показал: в 23 школах занятия на дому 64 детям с особыми образовательными потребностями фактически не проводились, но учителям продолжали начислять зарплату.

Через систему «D.MED» установлено, что эти дети неоднократно проходили длительное лечение в больницах по всей стране, а значит, физически не могли обучаться дома. Тем не менее, выплаты педагогам шли как за проведённые уроки.

Так, ученик школы №16 почти весь год находился на лечении, но педагоги получили за его «обучение» 319 101 тенге. Всего незаконно выплатили 4 255 997 тенге.

По акту прокурорского надзора деньги возвращены в бюджет, а 311 работников образования привлечены к дисциплинарной ответственности.

 

#дети #прокуратура #нарушение #учителя #уроки

