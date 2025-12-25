Укрепляя позиции региона-лидера

Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

В 2025 году на индустриальной карте павлодарского Прииртышья появились новые металлургические предприятия

Уходящий год можно смело назвать неплохим для региона – здесь сохраняется положительная динамика по всем основным макроэкономическим показателям. При этом краткосрочный экономический индикатор составил 104,8%. Особенно высокие темпы отмечаются в сфере привлечения инвес­тиций – в экономику области вложено свыше 1,1 трлн тенге.

Павлодарская область остается одним из ведущих индустриальных регионов Казахстана, где сосредоточено до восьми процентов всего промышленного производства республики. В ноябре его объем превысил 3,5 трлн тенге, а по итогам года этот показатель ожидается на уровне 4 трлн.

Здесь производят треть горючего страны, 42% электроэнергии, 100% алюминия, 60% угля. Долгое время на долю павлодарского Прииртышья приходилось 56% отечественных ферросплавов, которые выпускали на металлургическом заводе в Аксу. Но в 2025 году на индус­триальной карте Прииртышья появились новые предприятия, изменившие цифры региональной статистики.

Например, к 1,1 млн тонн ферросплавов, выпускаемых Аксуским заводом, прибавились еще 300 тыс. тонн, но уже экибастузских.

В октябре в этом городе был запущен завод ТОО «KazFerro­Limited» годовой мощностью до 60 тыс. тонн продукции, а спустя месяц – предприятие ТОО «EkibastuzFerroAlloys», чья проектная мощность составляет 240 тыс. тонн. Оба объекта ориентированы на принципы зеленой металлургии и используют наилучшие доступные экологические технологии.

Следует отметить, что если в Аксу производят ферросплавы с основой в виде хрома и железа, то новые предприятия специализируются на выплавке высокомарочного ферросилиция. Кремний в составе хромного ферросплава в разы улучшает качество стали, его чистоту и ударную вязкость. Благодаря этому ферросплавы с таким составом очень востребованы в мире.

К слову, запуск ТОО «Ekibas­tuzFerroAlloys» позволил Казах­стану войти в топ мировых производителей ферросилиция, укрепив позиции страны как одного из лидеров глобальной металлургической отрасли.

Ну и нельзя не сказать, что вскоре в Экибастузе построят еще и третий ферросплавный завод – совместно с южнокорейской компанией Mineral Products International. Планируемая мощность производства составит 200 тыс. тонн, что выведет Казахстан на второе место в мире по объему производства всех видов ферросплавов.

Эксперты заверяют: все это стратегический шаг к созданию на территории Павлодарской области полноценного металлургического кластера и превращения Экибастуза из моногорода в один из ключевых промышленных центров республики и новый центр мировой металлургии.

Свой вклад в достижение намеченной цели вносит и компания Railways Systems KZ (RWS). Вес­ной нынешнего года отечественный кластер железнодорожного машиностроения к пяти действующим в Экибастузе предприятиям прибавил еще одно – новый кузнечно-бандажный комплекс. Его производственная мощность составляет свыше 160 тыс. единиц продукции, что позволяет закрыть дефицит на рынке кованой продукции, а также довести уровень локализации до 70%. Аналогичных производств сегодня нет ни в странах СНГ, ни в Европе.

Весной же в Экибастузе была заложена капсула под строительство электрометаллургического завода по выплавке низколегированной и высокотехнологичной стали мощностью 1 млн тонн в год. Запуск объекта запланирован на 2028 год, при этом будет создано свыше 1 000 рабочих мест.

Производство будет ориентировано как на внутренний рынок, так и на экспорт: до 40% продукции планируется поставлять в страны СНГ и Евросоюза.

Не имеет аналогов в респуб­лике и гидрометаллургический комбинат «Ертыс» (ЕГМК), который начали строить на территории СЭЗ «Павлодар». Общий объем инвестиций в проект составляет свыше 1 млрд долларов. После запуска, запланированного на 2028 год, предприятие сможет перерабатывать до 300 тыс. тонн золотосодержащего концентрата ежегодно с выпуском до 15 тонн сплава Доре.

Это первый в республике гид­рометаллургический комплекс полного цикла, где будет внед­рена современная технология автоклавного окисления. Ее применение обеспечивает замкнутый и экологически безопасный производственный процесс, исключающий сброс промышленных стоков в водоемы, сводящий к нулю эмиссию отходящих газов и предусматривающий безо­пасную утилизацию отходов в полном соответствии с международными экологическими и промышленными стандартами. ЕГМК уже называют символом технологической и экологической трансформации всей горнодобывающей отрасли Казахстана.

Еще один стратегически значимый проект, к осуществлению которого приступили в Павлодаре, – строительство завода нового поколения по производству алкилата. Предприятие станет первым в Казахстане производителем этого высокооктанового компонента горючего, который необходим для выпуска высокооктановых бензинов класса Euro 5 и Euro 6.

Мощность нового предприятия составит около 97 тыс. тонн алкилата в год, что позволит выпускать из 110 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции собственный высококачественный бензин, включая авиационное топливо. Полный запуск комплекса намечен в 2027 году.

Для страны, ориентированной на диверсификацию нефтехимической отрасли и повышение глубины переработки нефти, это не просто создание нового промышленного объекта, это доказательство перехода Казахстана в новую фазу технологического развития нефтегазовой сферы.

Оценивая работу региональных властей, нельзя не сказать о планах, намеченных павлодарской командой, ведь они основаны на договоренностях, которые можно смело считать успешными итогами года. О самом интересном рассказал аким Павлодарской области Асаин Байханов, в том числе о совершенно новых проектах, которые пока не присутствуют в регионе и даже в стране.

Например, сейчас в фазе продвижения находится крупный инвестиционный проект энергетического и металлургического кластера по выпуску конечного алюминия и изделий из него совместно с компанией Xinfa Group, которая входит в топ-10 переработчиков алюминия в мире.

Инвестиции в новое производство компания должна осуществить в три этапа на общую сумму 15 млрд долларов. При этом уже на первом этапе производство будет рассчитано на выпуск 1 млн тонн алюминия в год. К слову, сейчас общий выпуск алюминия в республике составляет всего 250 тыс. тонн.

