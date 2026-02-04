Алматинский педагог вошла в число 50 лучших педагогов мира по версии одного из самых престижных международных конкурсов в сфере образования – Global Teacher Prizе. В истории Казахстана это лишь третий подобный случай.

Global Teacher Prizе принципиально отличается от привычных педагогических конкурсов. Здесь недостаточно быть сильным учителем школы или иметь победителей и призеров предметных олимпиад. В центре внимания – вклад учителя в развитие образования, готовность делиться опытом, работать за пределами класса, общественная деятельность, волонтерство, то есть влияние преподавателя на общество в широком смысле этого слова. Заявка проходит строгий контроль, все достижения тщательно проверяются, затем следуют эссе и интервью с международным жюри в Лондоне.

В этом году Татьяна Геннадьевна самостоятельно подала заявку и вошла в топ-50, а в 2025-м она была в первой сот­не. Напомним, что в 2024 году Татьяна Геннадьевна стала победителем National Teacher Prize, который является первым этапом мирового конкурса. Для нее это подтверждение того, что миссия учителя сегодня не ограничивается классом и школьным расписанием, а выходит за привычные рамки. Она также получила звание «Лучший учитель химии Алматы», а ранее три года подряд удостаивалась Гран-при международного конкурса МГУ среди стран СНГ, отличившись в номинациях «Лучший урок» и «Лучшая презентация урока».

За плечами учителя более 40 лет педагогического стажа, причем в ее трудовой книжке всего одна запись – школа № 95 города Алматы. Это редкий пример профессионального постоянства, особенно в наше время, когда всех сильнейших педагогов переманивают на лучшие условия в частные и специализированные школы-лицеи. К слову, Татьяне Геннадьевне тоже не раз поступали подобные приглашения. Однако, как говорит она сама, в каж­дом учебном заведении есть свои сильные стороны, и все же родная школа «ближе».

– Талантливые ученики есть везде – просто у кого-то иные стартовые условия. Но это не означает отсутствия у них способностей или амбиций, – считает собеседница. – К примеру, наша школа до 2024 года была одной из самых обычных, и лишь недавно мы получили статус школы-лицея. Не спорю, что работать в классах, где 35–37 человек намного сложнее, чем специализированных школах, где профильные предметы изучаются в группах по 12 учеников. Но я твердо убеждена, что учить хорошо нужно всех детей, независимо от условий.

Учитель гордится тем, что у нее много выпускников, которые стали PhD, профессорами, успешными специалистами в разных сферах. А один из учеников преподает в Йельском университете, входящем в знаменитую Лигу плюща. И это отличный пример того, что, даже окончив обычную школу, можно в будущем быть конкурентоспособным на меж­дународном уровне.

– Для меня важен не статус школы, а атмосфера и коллеги. Именно микроклимат, чувство команды и доверия удерживало меня все эти годы. Считаю, что важно дать знания тем детям, которые приходят в обычный класс на общих основаниях, без какого-либо отбора, – говорит учитель.

Отметим, что несколько лет назад ее профессиональная деятельность вышла далеко за рамки школьного кабинета. Сегодня значительную часть времени Татьяны Белоусовой занимает бесплатный образовательный YouTube-канал «Онлайн мектеп». Его смотрят дети и учителя в 113 странах. А если сложить аудиторию YouTube, TikTok и Instagram, то у нее получится около 250 тыс. подписчиков. К слову, часть уроков она ведет на английском, подчеркивая, что знание иностранного языка открывает детям дорогу в международное образовательное пространство, дает им реальные шансы быть конкурентоспособными на рынке труда. «Я объясняю так, как объясняла бы своим детям в классе», – говорит она. Думается, что эта простота и искренность и сделали канал популярным.

Отвечая на вопрос о педагогических приемах, Татьяна Геннадьевна говорит, что использует разные способы, чтобы «зацепить» внимание учеников уже с первых уроков. По ее словам, в XXI веке химия стала неотъемлемой частью жизни: именно она лежит в основе многих отрас­лей – от пищевой безопасности, медицины до оборонной отрасли. Казахстан – настоящая кладовая элементов периодической системы Менделеева, и развитие химической отрасли напрямую связано с экономическим ростом страны. По ее убеждению, базовая химическая грамотность необходима каждому – для безопасности, понимания окружающего мира и осознанного отношения к веществам в быту. При этом химия не существует отдельно – она тесно связана с математикой, физикой и биологией, поэтому в своей работе педагог активно использует STEM-подход, когда разные дисциплины соединяются в единую систему.

На своих уроках Татьяна Белоусова часто использует загадки, применяя прием «черного ящика», когда вещество сначала описывается образно и зашифрованно, а затем становится темой занятия. Учитель постоянно рассказывает любопытные факты детям и показывает связь науки с реальной жизнью. А еще активно использует цифровые технологии: анимации, симуляции, электронные учебники. Нередко обращается за помощью к искусственному интеллекту. По ее мнению, в качестве вспомогательного инструмента ИИ помогает лучше объяснить тему и сделать материал более интересным и познавательным.

Татьяна Геннадьевна – один из авторов национальных учебников по химии, по которым сегодня учатся школьники Казахстана. Работа над ними велась в соавторстве с коллегами. Для нее это еще один способ повлиять на качество образования не только в своей школе, но и по всей стране.