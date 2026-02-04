Уроки продолжаются и после звонка Образование 4 февраля 2026 г. 7:13 15 Айгуль Турысбекова корреспондент Алматинского корпункта Учить одинаково хорошо надо всех детей, независимо от статуса школ. Такова принципиальная позиция учителя химии Татьяны Белоусовой, имя которой недавно стало известно на всю страну. фото из архива школы Алматинский педагог вошла в число 50 лучших педагогов мира по версии одного из самых престижных международных конкурсов в сфере образования – Global Teacher Prizе. В истории Казахстана это лишь третий подобный случай. Global Teacher Prizе принципиально отличается от привычных педагогических конкурсов. Здесь недостаточно быть сильным учителем школы или иметь победителей и призеров предметных олимпиад. В центре внимания – вклад учителя в развитие образования, готовность делиться опытом, работать за пределами класса, общественная деятельность, волонтерство, то есть влияние преподавателя на общество в широком смысле этого слова. Заявка проходит строгий контроль, все достижения тщательно проверяются, затем следуют эссе и интервью с международным жюри в Лондоне. В этом году Татьяна Геннадьевна самостоятельно подала заявку и вошла в топ-50, а в 2025-м она была в первой сотне. Напомним, что в 2024 году Татьяна Геннадьевна стала победителем National Teacher Prize, который является первым этапом мирового конкурса. Для нее это подтверждение того, что миссия учителя сегодня не ограничивается классом и школьным расписанием, а выходит за привычные рамки. Она также получила звание «Лучший учитель химии Алматы», а ранее три года подряд удостаивалась Гран-при международного конкурса МГУ среди стран СНГ, отличившись в номинациях «Лучший урок» и «Лучшая презентация урока». За плечами учителя более 40 лет педагогического стажа, причем в ее трудовой книжке всего одна запись – школа № 95 города Алматы. Это редкий пример профессионального постоянства, особенно в наше время, когда всех сильнейших педагогов переманивают на лучшие условия в частные и специализированные школы-лицеи. К слову, Татьяне Геннадьевне тоже не раз поступали подобные приглашения. Однако, как говорит она сама, в каждом учебном заведении есть свои сильные стороны, и все же родная школа «ближе». – Талантливые ученики есть везде – просто у кого-то иные стартовые условия. Но это не означает отсутствия у них способностей или амбиций, – считает собеседница. – К примеру, наша школа до 2024 года была одной из самых обычных, и лишь недавно мы получили статус школы-лицея. Не спорю, что работать в классах, где 35–37 человек намного сложнее, чем специализированных школах, где профильные предметы изучаются в группах по 12 учеников. Но я твердо убеждена, что учить хорошо нужно всех детей, независимо от условий. Учитель гордится тем, что у нее много выпускников, которые стали PhD, профессорами, успешными специалистами в разных сферах. А один из учеников преподает в Йельском университете, входящем в знаменитую Лигу плюща. И это отличный пример того, что, даже окончив обычную школу, можно в будущем быть конкурентоспособным на международном уровне. – Для меня важен не статус школы, а атмосфера и коллеги. Именно микроклимат, чувство команды и доверия удерживало меня все эти годы. Считаю, что важно дать знания тем детям, которые приходят в обычный класс на общих основаниях, без какого-либо отбора, – говорит учитель. Отметим, что несколько лет назад ее профессиональная деятельность вышла далеко за рамки школьного кабинета. Сегодня значительную часть времени Татьяны Белоусовой занимает бесплатный образовательный YouTube-канал «Онлайн мектеп». Его смотрят дети и учителя в 113 странах. А если сложить аудиторию YouTube, TikTok и Instagram, то у нее получится около 250 тыс. подписчиков. К слову, часть уроков она ведет на английском, подчеркивая, что знание иностранного языка открывает детям дорогу в международное образовательное пространство, дает им реальные шансы быть конкурентоспособными на рынке труда. «Я объясняю так, как объясняла бы своим детям в классе», – говорит она. Думается, что эта простота и искренность и сделали канал популярным. Отвечая на вопрос о педагогических приемах, Татьяна Геннадьевна говорит, что использует разные способы, чтобы «зацепить» внимание учеников уже с первых уроков. По ее словам, в XXI веке химия стала неотъемлемой частью жизни: именно она лежит в основе многих отраслей – от пищевой безопасности, медицины до оборонной отрасли. Казахстан – настоящая кладовая элементов периодической системы Менделеева, и развитие химической отрасли напрямую связано с экономическим ростом страны. По ее убеждению, базовая химическая грамотность необходима каждому – для безопасности, понимания окружающего мира и осознанного отношения к веществам в быту. При этом химия не существует отдельно – она тесно связана с математикой, физикой и биологией, поэтому в своей работе педагог активно использует STEM-подход, когда разные дисциплины соединяются в единую систему. На своих уроках Татьяна Белоусова часто использует загадки, применяя прием «черного ящика», когда вещество сначала описывается образно и зашифрованно, а затем становится темой занятия. Учитель постоянно рассказывает любопытные факты детям и показывает связь науки с реальной жизнью. А еще активно использует цифровые технологии: анимации, симуляции, электронные учебники. Нередко обращается за помощью к искусственному интеллекту. По ее мнению, в качестве вспомогательного инструмента ИИ помогает лучше объяснить тему и сделать материал более интересным и познавательным. Татьяна Геннадьевна – один из авторов национальных учебников по химии, по которым сегодня учатся школьники Казахстана. Работа над ними велась в соавторстве с коллегами. Для нее это еще один способ повлиять на качество образования не только в своей школе, но и по всей стране.