Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Участники ознакомились с выставкой семян высокомаржинальных культур, представленных как казахстанскими, так и иностранными производителями.

Глава региона Гауез Нурмухамбетов подчеркнул, что развитие семеноводства выступает ключевым направлением государственной аграрной политики.

– Уже второй год подряд наша конференция объединяет экспертов из пяти стран, демонстрируя высокий международный интерес и значимость платформы для обмена опытом, – отметил Гауез Нурмухамбетов.

Будущий урожай формируется именно на этапе подбора семян. В прошлом году аграрии области собрали более 6 млн тонн зерна и 1,3 млн тонн масличных культур – это лучший показатель в стране. Существенный вклад в данные результаты внесли 43 семеноводческих хозяйства, обеспечившие производство около 95 тыс. тонн семян, адаптированных к местным условиям.

Научное сопровождение отрасли играет не менее важную роль: областная сельскохозяйственная опытная станция ежегодно испытывает более 8 тыс. образцов пшеницы. По итогам прошлого года здесь произведено 12,1 тыс. тонн оригинальных и элитных семян.