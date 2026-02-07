Урожай зависит от семян

Сельское хозяйство
111
Аскер Шыгысов

В Петропавловске состоялась международная конференция «День семян. Тұқым-2026. Қызылжар», собравшая ведущих хлеборобов, отечественных и зарубежных экспертов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Участники ознакомились с выставкой семян высокомаржинальных культур, представленных как казахстанскими, так и иностранными производителями.

Глава региона Гауез Нурмухамбетов подчеркнул, что развитие семеноводства выступает ключевым направлением государственной аграрной политики.

– Уже второй год подряд наша конференция объединяет экспертов из пяти стран, демонстрируя высокий международный интерес и значимость платформы для обмена опытом, – отметил Гауез Нурмухамбетов.

Будущий урожай формируется именно на этапе подбора семян. В прошлом году аграрии области собрали более 6 млн тонн зерна и 1,3 млн тонн масличных культур – это лучший показатель в стране. Существенный вклад в данные результаты внесли 43 семеноводческих хозяйства, обеспечившие производство около 95 тыс. тонн семян, адаптированных к местным условиям.

Научное сопровождение отрасли играет не менее важную роль: областная сельскохозяйственная опытная станция ежегодно испытывает более 8 тыс. образцов пшеницы. По итогам прошлого года здесь произведено 12,1 тыс. тонн оригинальных и элитных семян.

#регионы #СКО #конференция #урожай #семена

Популярное

Все
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
Креативный импульс для экономики
Высокая оценка курса реформ
От водородной энергетики до умных сетей
Обсуждены вопросы развития социальной сферы ВКО
Рассмотрены некоторые нормы налогообложения
Сформирован проект повестки
PhishGuard AI – умная защита от фишинга
В заказчиках недостатка нет
Ау, отечественный инвестор!
В Приаралье ввели в строй крупную солнечную электростанцию
От стихийной торговли – к уличным стандартам
Снег Алматы привычнее песков Неома
Финансовый ликбез для школьников
В районе открылись новые ФАПы
Урожай зависит от семян
В реку слили кислоту?
Сказка на новый лад
Пусть зеленым будет город!
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Притяжение Земли
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Самая большая ценность
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Ориентир для настоящего и будущего
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
В Казахстане модернизируют энергетическую инфраструктуру
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
С позиций демократического мышления
Продвигать главные ценности
Юные акмолинцы заявили о себе на JuniorSkills
Первое в 2026 году заседание Совета ЕЭК прошло в Москве
Казахстан и Грузия расширяют сотрудничество в туризме
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Какие изменения ждут Атырау?
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
В Нацгвардии провели турнир по бильярду

Читайте также

Крепнет птицепром
Промышленный тепличный комплекс стоимостью 42 млрд тенге за…
Розы с «сюрпризом»: более 50 тысяч опасных цветов не пропус…
В Казахстане начался переход к прогрессивной агроэкономике

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]