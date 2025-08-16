По словам аграриев, высокий урожай стал возможен благодаря господдержке.

«Мы по программе “Кең дала” в этом году получили 319 миллионов тенге. Государственное субсидирование выделяется на удобрения, на семена, что является очень хорошей поддержкой со стороны государства», — отметил фермер Северо-Казахстанкой области Габас Жантаев, выразив благодарность за внимание, которое уделяется аграриям по поручению президента.