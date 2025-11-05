Ушел из жизни известный телеведущий Юрий Николаев

Культура
103

Он возглавлял ряд культовых шоу, среди которых «Утренняя почта», «Голубой огонек», «Песня года», «Спокойной ночи, малыши!», «Утренняя звезда», «Танцы со звездами» и многие другие

Фото: ТАСС

Телеведущий и актер народный артист РФ Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"Юрий Николаев ушел на небеса..." - написал Цискаридзе, отметив, что в эфире передачи "Сегодня вечером" недавно отметили профессиональный юбилей народного артиста. - "Давайте вместе вспомним... Светлая память".

Факт смерти подтвердили ТАСС в семье артиста. Родственница не уточнила причину смерти Николаева.

Николаев - российский телеведущий, актер и продюсер. Уже в молодости Юрий проявил себя как талантливый телеведущий. Работая на центральном телевидении СССР, он возглавил ряд культовых шоу, среди которых «Утренняя почта», «Голубой огонек», «Песня года», «Спокойной ночи, малыши!», «Утренняя звезда», «Танцы со звездами» и многие другие. Эти проекты сделали его одним из наиболее узнаваемых телезвезд советской эпохи.

Также известен по телепрограммам "Достояние республики", "В наше время" и "Честное слово с Юрием Николаевым". В качестве киноактера снимался в фильмах "Большие перегоны", "Девушка из камеры №25", "Прежде, чем расстаться" и других. В 2024 году вышла его автобиографическая книга "Здесь все по-честному". Николаев является народным артистом РФ (1998), награжден орденами Дружбы и Почета, а также отмечен благодарностью президента РФ и почетной грамотой президента РФ.

#смерть #артист #телеведущий #Юрий Николаев

