До 15 сентября сотрудники госорганов должны будут перейти на AITU

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел заседание Цифрового штаба по исполнению поручений Главы государства, данных на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

На повестке рассмотрены четыре вопроса. С докладом выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.

Решением Цифрового штаба:

- утвержден комплексный план интеграций информационных систем государственных органов;

- утвержден регламент работы с массивами данных для искусственного интеллекта и план его реализации;

- определены сроки завершения работ по консолидации государственных данных на «Smart Data Ukimet». До 1 сентября т.г. интеграцию по новому методу хэширования, до 1 декабря т.г. передачу всех данных на платформу;

- до 15 сентября т.г. переход сотрудников государственных органов на национальный мессенджер AITU.

Премьер-министр подчеркнул важность качественного и своевременного внедрения в работу принятых документов.

«Глава государства обозначил цель – Казахстан должен стать цифровым хабом в Евразии. Определены конкретные задачи. Сегодня Цифровой Штаб принял решения, обязательные для всех госорганов и организаций. Результат ориентирован на повышение информационной безопасности и повышение эффективности работы государственного аппарата», - подчеркнул Олжас Бектенов.

Комплексный план интеграции информационных систем государственных органов станет платформой для 224 информационных компонентов. Это позволит сократить трудозатраты на интеграцию, решить проблему дублирования информсистем в части функционала и различий в статистике. На сегодня в архитектуре «электронного правительства» уже функционирует более 355 информационных систем и веб-ресурсов госорганов и организаций квазигоссектора.

Утвержден Регламент работы с массивами данных для искусственного интеллекта и план его реализации. В рамках документа рассмотрен вопрос формирования датасетов для развития технологий ИИ. Данный регламент предусматривает единые стандарты сбора, проверки и структурирования информации.

В рамках работы по консолидации государственных деперсонифицированных данных на платформе Smart Data Ukimet утвержден перечень баз данных, подлежащих обязательной передаче в Smart Data Ukimet.

Рассмотрен вопрос масштабного внедрения национального мессенджера AITU. Его пилотная эксплуатация прошла в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, и теперь сервис будет внедрен во всех государственных органах и организациях квазигоссектора.