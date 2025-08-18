Утверждена дата перехода госслужащих на национальный мессенджер AITU

Правительство,Технологии
103
Наталия Буланова
выпускающий редактор

До 15 сентября сотрудники госорганов должны будут перейти на AITU

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел заседание Цифрового штаба по исполнению поручений Главы государства, данных на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

На повестке рассмотрены четыре вопроса. С докладом выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.

Решением Цифрового штаба:

- утвержден комплексный план интеграций информационных систем государственных органов;

- утвержден регламент работы с массивами данных для искусственного интеллекта и план его реализации;

- определены сроки завершения работ по консолидации государственных данных на «Smart Data Ukimet». До 1 сентября т.г. интеграцию по новому методу хэширования, до 1 декабря т.г. передачу всех данных на платформу;

- до 15 сентября т.г. переход сотрудников государственных органов на национальный мессенджер AITU.

Премьер-министр подчеркнул важность качественного и своевременного внедрения в работу принятых документов.

«Глава государства обозначил цель – Казахстан должен стать цифровым хабом в Евразии. Определены конкретные задачи. Сегодня Цифровой Штаб принял решения, обязательные для всех госорганов и организаций. Результат ориентирован на повышение информационной безопасности и повышение эффективности работы государственного аппарата», - подчеркнул Олжас Бектенов.

Комплексный план интеграции информационных систем государственных органов станет платформой для 224 информационных компонентов. Это позволит сократить трудозатраты на интеграцию, решить проблему дублирования информсистем в части функционала и различий в статистике. На сегодня в архитектуре «электронного правительства» уже функционирует более 355 информационных систем и веб-ресурсов госорганов и организаций квазигоссектора.

Утвержден Регламент работы с массивами данных для искусственного интеллекта и план его реализации. В рамках документа рассмотрен вопрос формирования датасетов для развития технологий ИИ. Данный регламент предусматривает единые стандарты сбора, проверки и структурирования информации.

В рамках работы по консолидации государственных деперсонифицированных данных на платформе Smart Data Ukimet утвержден перечень баз данных, подлежащих обязательной передаче в Smart Data Ukimet.

Рассмотрен вопрос масштабного внедрения национального мессенджера AITU. Его пилотная эксплуатация прошла в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, и теперь сервис будет внедрен во всех государственных органах и организациях квазигоссектора.

#госслужащие #мессенджер #AITU

Популярное

Все
Сегодня - День пограничника
Бронзовый призер ОИ-2012 возглавил управление в Алматинской области
Новый профессиональный праздник для предпринимателей учрежден в Казахстане
Трамп встретится с Зеленским и лидерами ЕС
Обрабатывающая промышленность в 2025 году выросла на 6,1%
В Астане завершились съемки мюзикла к 95-летию Шамши Калдаякова
Реализация Послания-2024: рост отечественного производства и поддержка МСБ
ИИ применят в борьбе с наркопреступностью в Казахстане
Интерпол выпустил первое «Серебряное уведомление» Республики Казахстан
Более 200 тысяч человек получили выплаты из госфонда в связи с потерей работы
Власти Пакистана расширяют спасательные операции в связи с наводнениями
20 тысяч наркосайтов заблокировали за семь месяцев в РК
Маулен Ашимбаев встретился с главой узбекского парламента
Перевести ребенка в другую школу можно онлайн
Рельсы проложили на основной линии LRT в Астане
Глава государства принял акима Акмолинской области
Казахстанец отличился на Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Польше
Более тысячи фактов двойного гражданства установили в Павлодарской области
Нелегальную добычу золота пресекли в ВКО
Организаторов свадебного кортежа наказали в Актобе
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Определены 100 популярных казахстанских книг
Карагандинский академический театр музкомедии приедет на гастроли в Астану
Среднемесячная зарплата выросла в Казахстане
Как будет расти Караганда
МИД ЕС созывает экстренный саммит по Украине
Фигуристка Софья Самоделкина стала серебряным призером турнира в США
Казахстанские школьники получили 7 наград на чемпионате по робототехнике в Китае
Глава государства о суперкомпьютере и об ИИ: «Расслабляться нельзя»
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
День спорта отметят в Казахстане
Тренера топ-клуба КПЛ отправили в отставку после поражения в Семее
Мертвые души и трудоустройство
Шапан Танеке Досетулы передан Национальному музею
В Турции землетрясение разрушило дома
Полицейские поймали «рыночных охотниц» в Алматы
Подозреваемого в терроризме экстрадировали в Астану
Майнерам незаконно продавали электроэнергию в ВКО
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Налоговый Кодекс Республики Казахстан
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета

Читайте также

Реализация Послания-2024: рост отечественного производства …
Обрабатывающая промышленность в 2025 году выросла на 6,1%
Премьер принял участие в заседании Евразийского межправсове…
В Казахстане нарастят темпы цифровой трансформации системы …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]