Уважать свою землю

Сегодня заслуженному деятелю Казахстана, действительному члену НАН РК, доктору биологических наук, профессору Еламану Шаханову исполнилось бы 70 лет. Он один из ведущих ученых в области генетики, селекции и интродукции сельскохозяйственных растений внес значительный вклад в введение в культуру новых ценных видов, в изучение хромосомного комплекса и методику селекции.

Уроженец Жанааркинского района Карагандинской области, выпускник Казахского государственного сельскохозяйственного института Еламан Шаханов в 1967 году за отличные успехи решением Ученого совета был оставлен в аспирантуре при кафедре генетики, селекции и семеноводства. По ее окончании в течение 23 лет работал в Казахском НИИ кормопроизводства и пастбищ, где вырос до заместителя генерального директора института по науке и являлся руководителем Казахского селекционного цент­ра по кормовым культурам.

– Именно Еламан Шаханов впервые в стране создал экспериментальные полиплоидные формы и сорта аридных кормовых культур, позволивших восполнить генофонд мировой коллекции исходного материала и расширить возможности селекции в улучшении сельскохозяйственных растений, – говорит директор Карагандинского НИИ растениеводства и селекции, кандидат сельскохозяйственных наук Рашит Нургазиев. – Широкое использование в исследованиях индуцированных тетраплоидов, позволили ему установить оптимальный порог плоидности таких культур, как житняк и ломкоколосник ситниковый. А созданные им аутотетраплоиды превышали исходные формы, как в вегетативной массе, так и в семенной продуктивности. Исследования позволили расширить разнообразие исходного материала этих культур.

В начале 90-х годов, будучи профессором, Е. Шаханов организовал и возглавил на восемь лет региональный Павлодарский НИИ сельского хозяйства. За достижения в науке он был избран членом-корреспондентом НАН республики и скоро защитил докторскую диссертацию на тему «Полиплоидия и отдаленная гибридизация аридных кормовых культур» в Московской сельскохозяйственной академии им. К. Тимирязева. А после руководства Казахским НИИ зернового хозяйства имени А. Бараева в Акмолинской области был назначен директором Центрально-Казахстанского НИИ сельского хозяйства.

– В 2003 году предприятие находилось в сложной ситуации: 124,3 миллиона тенге задолженности, в том числе две трети приходились на кредиторскую. Долги были по зарплате, налогам и пенсионным отчислениям. Кондиционные семена зерновых культур имелись только в отделах науки, а это говорило о невозможности реализовать семена элиты зерновых культур, – анализирует ситуацию Рашит Нургазиев.

По инициативе Е. Шаханова институт был преобразован в Карагандинский НИИ растениеводства и селекции. Уже по итогам 2004 года, доход предприятия составил 148,1 млн. тенге с чистой прибылью – 27,6 млн. тенге. Из урожая предыдущего года на сортообновление ушло 1 550 тонн семян элиты яровой мягкой пшеницы и 190 тонн картофеля. Доходность предприятия стала устойчивой и в 2012 году возросла в сравнении с 2004 годом в 2,8 раза. Планомерно проводилась и модернизация сельхозтехники. В лизинг были приобретены высокопроизводительные посевные комплексы и зерноуборочные комбайны «Джон-Дир», комбайны «Вектор» и картофельная техника Grimme.

Хороших результатов добились и ученые. В отделе земледелия изучались вопросы агротехники при нулевой технологии возделывания зерновых культур в самых длительных стационарных опытах в Казахстане. Эти исследования стали одними из первых в стране, и длительное применение нулевых обработок позволило получить наиболее достоверные данные, поскольку необрабатываемая в течение 10 лет почва приобретала улучшенную структуру. При использовании нулевых технологий в условиях темно-каштановых почв в Центральном Казахстане урожайность зерна не снижалась, а при внесении одновременно с посевом азотных удобрений существенно повышалась. Благодаря исследованиям влагоресурсосберегающие технологии возделывания зерновых культур применяются сегодня в Карагандинской области уже на площади 440 тыс. га.

Использование сортов, приспособленных к почвенно-климатическим условиям Центрального Казахстана, – один из главных критериев получения качественного зерна при высокой урожайности. В этих условиях в селекции важным является создание пластичных, скороспелых сортов яровой мягкой пшеницы и ярового ячменя, что позволит стабилизировать нижний порог урожайности в засушливые и поднять уровень в благоприятные годы. Доля сортов зерновых культур селекции КНИИРС в регионе возросла с 3 до 50%. Отныне зерновые культуры селекции Карагандинского НИИРС возделываются в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях.

В науке академик НАН РК Еламан Шаханов навсегда останется автором 19 сортов зерновых и кормовых культур, которые вносят весомый вклад в продовольственное обеспечение населения нашей страны. А высококачественные сорта зерновых культур увеличивают экспортный потенциал государства.

Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

фото из архива КНИИРС