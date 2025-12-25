UWW включил казахстанских борцов в топ-10 мира

Борьба
217

Сезон в спортивной борьбе подошел к своему завершению. По его итогам ряд представителей сборной Казахстана расположились в десятке лучших мирового рейтинга UWW, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В вольной борьбе среди казахстанцев ближе всего к тройке сильнейших оказался Асылжан Есенгельды (до 61 кг). Он удерживает за собой четвертую строчку, набрав 39 200 очков. Камиль Куруглиев (до 92 кг) расположился на 8-й позиции, а Нуркожа Кайпанов (до 70 кг) завершил сезон на 9-м месте.

В греко-римской борьбе сразу четыре борца РК входят в топ-10. Чемпион мира 2025 года Айдос Султангали (до 60 кг) занял на 5-е место, имея в активе 45 000 очков.

Мерей Маулитканов (до 72 кг) и Ислам Евлоев (до 87 кг) завершили сезон на 6-й строчке, а Алимхан Сыздыков (до 130 кг) расположился на 10-м месте.

В женской борьбе три казахстанские спортсменки вошли в десятку рейтинга UWW. В частности, Жамиля Бакбергенова (до 72 кг) была близка к попаданию в топ-3 и завершила год на 6-м месте с 31 500 очками. Виктория Хусаинова (до 59 кг) заняла 9-ю строчку, а Эльмира Сыздыкова (до 76 кг) находится на 10-й позиции.

 

