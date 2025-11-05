В Актау прошел тренинг для педагогов по применению ИИ в образовании

128

Организаторами тренинга «Педагог и ИИ: современные инструменты цифрового обучения» выступили образовательный проект «Тәлімгер» фонда Halyk Тимура Кулибаева и Общественный фонд NNEF при поддержке акимата Мангистауской области

Фото: ОФ NNEF

Обучение прошли 60 педагогов из Актау, Жанаозена, Бейнеу, Мунайлинского и Тупкараганского районов.

Искусственный интеллект – не угроза, а помощник

Главная цель семинара – показать педагогам, что ИИ может стать надёжным инструментом в их работе. Он помогает готовить уроки, создавать тесты и визуальные материалы, адаптировать обучение под индивидуальные особенности учеников. Современные технологии стремительно меняют привычные подходы к обучению. Искусственный интеллект перестаёт быть далеким понятием из новостей – он уже становится частью повседневной работы педагогов.

«Развитие современного образования и повышение компетенций педагогов – одно из ключевых направлений нашей работы. Мы стремимся, чтобы учителя имели равные возможности для профессионального роста и освоения новых технологий. Именно поэтому вместе с фоном Halyk мы реализуем такие обучающие инициативы», – отметила Мария Ковжасарова, руководитель отдела образования Общественного фонда NNEF.

Пять модулей практического обучения

Программа семинара включала пять практических модулей общей продолжительностью 20 часов:

- ИИ в образовании – знакомство с возможностями искусственного интеллекта, этика цифрового обучения и академическая честность;

- подготовка к урокам с ИИ – использование ChatGPT и других платформ для составления планов, тестов и заданий;

- создание визуального контента – работа с Gamma AI и Canva для разработки презентаций;

- мультимедиа и инфографика – освоение инструментов для создания видео, изображений и аудио;

- геймификация в обучении – применение игровых платформ EducaPlay, Quizizz, Classcraft для повышения мотивации учеников.

Все модули ориентированы на практику – участники не просто слушали лекции, а создавали собственные учебные материалы, пробовали ИИ-инструменты и обсуждали реальные кейсы из своей работы.

- Для нас важно не просто рассказать о возможностях ИИ, а показать, как он может стать реальным инструментом в классе – от планирования урока до проверки работ. Учителя из Актау и районов активно включились в работу, задавали вопросы, экспериментировали – это вдохновляет, – поделился тренер программы, преподаватель из Международной школы «Мирас» г. Алматы Ерлан Керімбай.

- Мы показали педагогам, что ChatGPT и аналогичные инструменты могут стать помощниками, а не заменой учителя. Главное – сохранять критическое мышление и творческий подход, – рассказала тренер программы Адиля Батталова, выпускница магистратуры Будапештского университета, где она защищала диссертацию по применению искусственного интеллекта в образовании.

Педагоги региона: «ИИ делает обучение интереснее»

Учителя, прошедшие обучение, отмечают, что ИИ-инструменты помогают сделать уроки ярче и эффективнее.

- Пройдя этот курс, мы изучили не только ChatGPT, но и то, как работать с детьми, как помогать им развиваться, определять их будущую профессию, как через игру донести идею до ребёнка. Мы освоили множество разных программ и получили отличную обратную связь, - поделилась учитель средней школы №14 села Баскудук Айтбиби Бекова.

- В настоящее время искусственный интеллект является одной из технологий, влияющих на развитие общества. Об этом также говорил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Августовском совещании, посвящённом развитию искусственного интеллекта. Эта технология активно внедряется и в сферу образования, – отметила Жансая Молдажанова, руководитель отдела общественно-гуманитарного образования учебно-методического центра управления образования Мангистауской области.

Практические результаты и продолжение инициативы

По итогам семинара все участники получили сертификаты, подтверждающие освоение навыков применения ИИ в образовательной деятельности. Многие педагоги уже планируют внедрять новые подходы в своих школах и колледжах.

Общественный фонд NNEF и фонд Halyk планируют продолжить серию подобных образовательных инициатив, расширяя программу и увеличивая число участников. Цель – создать устойчивую экосистему цифрового обучения, где педагог чувствует себя уверенно в мире технологий, а ученик получает современное образование, соответствующее вызовам времени.

 

#Образование #ИИ #NNEF #Halyk

Популярное

Все
Определился состав финалистов
Здесь качество – не лозунг, а система
Портрет Алии украсил набережную
Проблемный полигон ТБО: закрыть или перенести
Уникальные манускрипты представили в столице
Ученики НИШ завоевали серебро на международном конкурсе
Мир, где умеют мечтать и летать
В отдаленном селе появилась новая школа
Музыкальный мост «Казахстан – Япония»
В условиях равных возможностей
Рыбакина досрочно вышла в полуфинал
Помогли всем, кто нуждался в поддержке
«О чем не скажут небеса»
Мясо, приправы и ничего лишнего
Самокаты: где и как кататься
Услышать крик о помощи
В основе – принцип прозрачности
Шахта – это стабильность
Преданность делу – залог успеха
Сладкий вкус мечты
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по бирманскому боксу
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом
Сельский ученик стал бронзовым призером Азиатских игр
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Казахстан остается надежным партнером США в условиях новой мировой экономики
«Цифра» на вооружении районной полиции
С 2026 года в Казахстане изменится порядок налогообложения транспортных средств
В Казахстане реализуют меры поддержки бизнеса и привлечения инвестиций
Ержан Бабакумаров убит в Астане
Голубое топливо пришло в дома сельчан
До конца года в Западно-Казахстанской области сдадут более десяти спортобъектов
Технический колледж: практика и трудоустройство
Пенсионерам вход бесплатный
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов

Читайте также

Пять миллионов жертв холокоста идентифицировали с помощью ИИ
232 школы построят по всей стране
Ученики НИШ завоевали серебро на международном конкурсе
В отдаленном селе появилась новая школа

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]