Организаторами тренинга «Педагог и ИИ: современные инструменты цифрового обучения» выступили образовательный проект «Тәлімгер» фонда Halyk Тимура Кулибаева и Общественный фонд NNEF при поддержке акимата Мангистауской области

Фото: ОФ NNEF

Обучение прошли 60 педагогов из Актау, Жанаозена, Бейнеу, Мунайлинского и Тупкараганского районов.

Искусственный интеллект – не угроза, а помощник

Главная цель семинара – показать педагогам, что ИИ может стать надёжным инструментом в их работе. Он помогает готовить уроки, создавать тесты и визуальные материалы, адаптировать обучение под индивидуальные особенности учеников. Современные технологии стремительно меняют привычные подходы к обучению. Искусственный интеллект перестаёт быть далеким понятием из новостей – он уже становится частью повседневной работы педагогов.

«Развитие современного образования и повышение компетенций педагогов – одно из ключевых направлений нашей работы. Мы стремимся, чтобы учителя имели равные возможности для профессионального роста и освоения новых технологий. Именно поэтому вместе с фоном Halyk мы реализуем такие обучающие инициативы», – отметила Мария Ковжасарова, руководитель отдела образования Общественного фонда NNEF.

Пять модулей практического обучения

Программа семинара включала пять практических модулей общей продолжительностью 20 часов:

- ИИ в образовании – знакомство с возможностями искусственного интеллекта, этика цифрового обучения и академическая честность;

- подготовка к урокам с ИИ – использование ChatGPT и других платформ для составления планов, тестов и заданий;

- создание визуального контента – работа с Gamma AI и Canva для разработки презентаций;

- мультимедиа и инфографика – освоение инструментов для создания видео, изображений и аудио;

- геймификация в обучении – применение игровых платформ EducaPlay, Quizizz, Classcraft для повышения мотивации учеников.

Все модули ориентированы на практику – участники не просто слушали лекции, а создавали собственные учебные материалы, пробовали ИИ-инструменты и обсуждали реальные кейсы из своей работы.

- Для нас важно не просто рассказать о возможностях ИИ, а показать, как он может стать реальным инструментом в классе – от планирования урока до проверки работ. Учителя из Актау и районов активно включились в работу, задавали вопросы, экспериментировали – это вдохновляет, – поделился тренер программы, преподаватель из Международной школы «Мирас» г. Алматы Ерлан Керімбай.

- Мы показали педагогам, что ChatGPT и аналогичные инструменты могут стать помощниками, а не заменой учителя. Главное – сохранять критическое мышление и творческий подход, – рассказала тренер программы Адиля Батталова, выпускница магистратуры Будапештского университета, где она защищала диссертацию по применению искусственного интеллекта в образовании.

Педагоги региона: «ИИ делает обучение интереснее»

Учителя, прошедшие обучение, отмечают, что ИИ-инструменты помогают сделать уроки ярче и эффективнее.

- Пройдя этот курс, мы изучили не только ChatGPT, но и то, как работать с детьми, как помогать им развиваться, определять их будущую профессию, как через игру донести идею до ребёнка. Мы освоили множество разных программ и получили отличную обратную связь, - поделилась учитель средней школы №14 села Баскудук Айтбиби Бекова.

- В настоящее время искусственный интеллект является одной из технологий, влияющих на развитие общества. Об этом также говорил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Августовском совещании, посвящённом развитию искусственного интеллекта. Эта технология активно внедряется и в сферу образования, – отметила Жансая Молдажанова, руководитель отдела общественно-гуманитарного образования учебно-методического центра управления образования Мангистауской области.

Практические результаты и продолжение инициативы

По итогам семинара все участники получили сертификаты, подтверждающие освоение навыков применения ИИ в образовательной деятельности. Многие педагоги уже планируют внедрять новые подходы в своих школах и колледжах.

Общественный фонд NNEF и фонд Halyk планируют продолжить серию подобных образовательных инициатив, расширяя программу и увеличивая число участников. Цель – создать устойчивую экосистему цифрового обучения, где педагог чувствует себя уверенно в мире технологий, а ученик получает современное образование, соответствующее вызовам времени.