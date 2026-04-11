В Актау более 600 военнослужащих морской пехоты завершили срочную службу. Торжественные мероприятия прошли в воинских частях регионального командования «Запад».

На плацу бригады морской пехоты состоялась церемония прощания с Боевым знаменем - символом воинской чести, доблести и славы. Участие в ней приняли свыше 600 военнослужащих, выслуживших установленный срок.

За время службы солдаты освоили воинские специальности и получили практические навыки, применимые в гражданской жизни. Подготовка была направлена на формирование дисциплины, ответственности и профессиональных компетенций.

«В течение службы военнослужащие освоили воинские специальности и продемонстрировали устойчивые результаты в боевой и государственно-правовой подготовке. Высокий уровень выучки был подтверждён в ходе оперативно-стратегических командно-штабных учений Айбалта-2025. Подготовка личного состава ориентирована на формирование навыков, востребованных как в военной, так и в гражданской сфере. Значительная часть военнослужащих принимает решение продолжить службу на контрактной основе», - сообщили в Минобороны РК.

Командование поощрило отличившихся военнослужащих грамотами, памятными подарками и благодарственными письмами родителям. Ряду морских пехотинцев присвоены очередные воинские звания.

Часть военнослужащих приняла решение продолжить службу: 15 человек подписали контракт с Вооружёнными силами.

Всего в Актауском гарнизоне с апреля по июнь текущего года в запас будет уволено около 1000 человек.