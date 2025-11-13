В Актюбинской области открыли первый участок реконструированной автодороги

Автодороги
38

Этот проект имеет стратегическое значение и реализуется в рамках поручений Главы государства по модернизации транспортной системы Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата

Фото пресс-службы акимата Актюбинской области

Трасса «Актобе – Карабутак – Улгайсын» относится к числу международных магистралей, соединяющих запад и центр страны, и является важной частью транспортного коридора, обеспечивающего выход на РФ. После завершения всех этапов реконструкции дорога станет четырехполосной и будет соответствовать I технической категории, что позволит значительно повысить безопасность и пропускную способность движения.

На участке с 791-го по 819-й километр завершен первый этап реконструкции протяженностью 28 километров. Здесь открыто движение транспорта. Работы выполняются в рамках комплексного проекта национальной компании «КазАвтоЖол», рассчитанного на 2024–2028 годы и охватывающего в целом 262 километра трассы.

В торжественном открытии приняли участие заместитель акима Актюбинской области Асылбек Есенбаев, председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев и специалисты дорожной отрасли.

- Открытие этого участка трассы – важный шаг для региона. Новая дорога повышает безопасность движения, сокращает время в пути и делает транспортную систему более удобной для жителей и предпринимателей, - подчеркнул Асылбек Есенбаев.

По данным «КазАвтоЖол», на участке проведен полный комплекс строительных работ. Выполнено более трех миллионов кубометров земляных работ, установлено 35 водопропускных труб, построены два моста и два путепровода. Для повышения долговечности полотна применены современные технологии: укладка геотекстиля и геосетки, устройство основания и нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона. Также установлены четыре скотопрогона, перенесены и защищены инженерные коммуникации.

Для реализации проекта использовано 6,2 тысячи кубометров железобетонных изделий, 7,7 тысячи тонн битума и 773 тысячи тонн инертных материалов. В строительстве задействовано 234 единицы техники и 409 специалистов. Чтобы обеспечить бесперебойный производственный процесс, вблизи участка введены в эксплуатацию асфальтобетонный, бетонно-смесительный, гравийно- и дробильно-сортировочные комплексы.

Дархан Иманашев отметил, что реконструкция дороги имеет не только инфраструктурное, но и экономическое значение. Улучшение транспортной доступности способствует развитию бизнеса, снижению издержек на логистику, росту мобильности населения. Для регионов, где дорожная сеть является ключевым фактором инвестпривлекательности, такие проекты – шаг к новым возможностям.

Параллельно с реконструкцией продолжается текущее обслуживание дорожного покрытия, что позволяет поддерживать бесперебойное движение транспорта и безопасность участников дорожного движения.

Открытие первого участка трассы стало важным результатом системной работы по модернизации автодорожной сети страны. По мере завершения последующих этапов трасса «Актобе – Карабутак – Улгайсын» станет частью современной транспортной артерии, способной придать новый импульс развитию всего западного региона страны.

#Актюбинская область #автодороги

На трассе Алматы – Хоргос уложен суперпрочный асфальт
52 млрд тенге направили на развитие дорожной инфраструктуры…
Первый «интеллектуальный» пешеходный переход появился в Кос…
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган …

