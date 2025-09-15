Фото: Минэкологии

По информации руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по Актюбинской области Адильгерея Ауелбаева, гибель животных произошла в период с 13 по 15 сентября. Среди утонувших около 60 самцов и 48 самок. Все туши были извлечены из воды и захоронены.

Сейчас на месте работают специалисты департамента экологии, ветеринарной службы и территориальной инспекции.

- Река Кайракты является постоянным местом перехода для сайгаков. С одной стороны реки обрывистый берег и заросли камыша, что затруднило проход. Есть основания полагать, что животные при скоплении затоптали друг друга. Экологи уже отобрали пробы воды для анализа. В ликвидации последствий были задействованы 22 специалиста и 8 единиц техники, - сообщил Ауелбаев.

По его словам, весной сайгаки мигрируют в поисках корма и прохлады, а осенью возвращаются на южные пастбища. Популяция сайгаков в Актюбинской области оценивается примерно в 300 тысяч голов, большая часть которых обитает в Иргизском резервате. Сейчас часть стада движется в направлении Улытау, Костанайской и Кызылординской областей.