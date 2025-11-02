В мегаполисе завершен значительный объем работ по модернизации освещения в 2025 году, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматы

На совещание по вопросам модернизации системы наружного и архитектурного освещения города рассмотрены итоги 2025 года и определены дальнейшие задачи.

В 2025 году работы по модернизации освещения велись на 18 участках, из которых 12 завершены. Всего установлено свыше 10,5 тыс. новых светильников, заменено более 4,2 тыс. существующих и смонтировано 4,1 тыс. торшерных опор. Это позволило существенно повысить уровень освещенности магистралей, улиц в жилых кварталах и пешеходных зон.

Особое внимание уделено ранее неосвещенным территориям. В рамках программы дополнительно обеспечены светом 301 участок, установлено 2086 светоточек. В ряде районов работы полностью завершены, остальные находятся на завершающей стадии.

На совещании отмечено, что особая роль в реализации программы принадлежит ГКП «Алматы Кала Жарык» и районным акиматам. Важным направлением является архитектурная подсветка зданий: в этом году полностью выполнено освещение 100 объектов социальной инфраструктуры и крупных архитектурных сооружений города.

До конца 2026 года планируется модернизация линий наружного освещения на более чем 80 улицах общей протяженностью 339 км и установка дополнительно 11 300 светильников. Также продолжится работа по освещению пешеходных зон - запланировано более 1500 торшерных светильников и 1000 кронштейнов на 88,5 км тротуаров.

Дархан Сатыбалды подчеркнул необходимость выполнения работ в срок, повышения качества монтажа и системного контроля. «Безопасность и комфорт жителей - приоритет. Модернизация освещения напрямую влияет на качество городской среды. Необходимо строго соблюдать график, усиливать контроль за подрядчиками и оперативно решать текущие вопросы», - отметил аким.

Также поручено расширить программу архитектурного освещения, уделить внимание образовательным учреждениям, поликлиникам, дворовым территориям и объектам культуры.