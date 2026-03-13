Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Международная группа исследователей обнаружила, что ледяная шапка на вершине Вайсзеешпитце в Восточных Альпах хранит сведения о климате и деятельности человека за последние шесть тысяч лет. Однако из-за быстрого потепления ледник стремительно тает, и ученые спешат зафиксировать заключенную в нем информацию, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Ледяная шапка расположена на высоте около 3,5 тыс. м на границе Австрии и Италии. Она образовалась из слоев снега, постепенно уплотнившихся в лед. В этих слоях сохранились частицы пыли, дыма и различных химических соединений, которые позволяют восстановить состав атмосферы прошлых эпох.

С 2019 по 2024 год ученые проводили экспедиции и бурили лед до коренной породы, извлекая длинные цилиндры льда — так называемые ледяные керны. Один из образцов длиной около 10 м позволил восстановить атмосферные условия периода от времен Римская империя до середины XVII века.

Химический анализ керна выявил следы металлов и соединений, связанных с деятельностью человека. В частности, в образцах обнаружены пики концентраций мышьяка, которые ученые связывают с развитием добычи серебра и меди в Центральной Европе в Средние века. Также исследователи нашли следы левоглюкозана — вещества, образующегося при горении древесины. Оно указывает на лесные пожары и сельскохозяйственные выжигания.

По словам соавтора исследования, палеоклиматолога Аццурра Спаньези, ледяной керн представляет собой своеобразную «капсулу времени», в которой тысячи лет атмосферной истории сжаты в нескольких метрах льда. Анализ таких слоев помогает понять, как менялся климат и насколько вырос уровень загрязнения атмосферы после индустриальной эпохи.

Однако ученые отмечают, что ледник быстро теряет массу. Во время экспедиции 2025 года исследователи обнаружили, что за шесть лет толщина льда уменьшилась примерно на 4,5 м. Это означает, что часть исторических данных уже могла быть утрачена. По оценкам специалистов, около 30% ледников Восточных Альп могут полностью исчезнуть к 2030 году. Поэтому ученые планируют провести дополнительные исследования и извлечь оставшиеся ледяные керны, чтобы сохранить как можно больше информации о прошлом атмосферы Земли.

Исследователи подчеркивают, что ледники фактически выполняют роль природного архива планеты. Их исчезновение означает не только потерю ледяных массивов, но и уникальных данных о климатической истории Земли и влиянии человека на окружающую среду.