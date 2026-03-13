В Альпах тает ледник с историей в 6 тысяч лет

Европа,Наука,Природа
47
Айман Аманжолова
корреспондент

По информации Popular Science, альпийский ледник сохранил следы древней атмосферы

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Международная группа исследователей обнаружила, что ледяная шапка на вершине Вайсзеешпитце в Восточных Альпах хранит сведения о климате и деятельности человека за последние шесть тысяч лет. Однако из-за быстрого потепления ледник стремительно тает, и ученые спешат зафиксировать заключенную в нем информацию, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Ледяная шапка расположена на высоте около 3,5 тыс. м на границе Австрии и Италии. Она образовалась из слоев снега, постепенно уплотнившихся в лед. В этих слоях сохранились частицы пыли, дыма и различных химических соединений, которые позволяют восстановить состав атмосферы прошлых эпох.

С 2019 по 2024 год ученые проводили экспедиции и бурили лед до коренной породы, извлекая длинные цилиндры льда — так называемые ледяные керны. Один из образцов длиной около 10 м позволил восстановить атмосферные условия периода от времен Римская империя до середины XVII века.

Химический анализ керна выявил следы металлов и соединений, связанных с деятельностью человека. В частности, в образцах обнаружены пики концентраций мышьяка, которые ученые связывают с развитием добычи серебра и меди в Центральной Европе в Средние века. Также исследователи нашли следы левоглюкозана — вещества, образующегося при горении древесины. Оно указывает на лесные пожары и сельскохозяйственные выжигания.

По словам соавтора исследования, палеоклиматолога Аццурра Спаньези, ледяной керн представляет собой своеобразную «капсулу времени», в которой тысячи лет атмосферной истории сжаты в нескольких метрах льда. Анализ таких слоев помогает понять, как менялся климат и насколько вырос уровень загрязнения атмосферы после индустриальной эпохи.

Однако ученые отмечают, что ледник быстро теряет массу. Во время экспедиции 2025 года исследователи обнаружили, что за шесть лет толщина льда уменьшилась примерно на 4,5 м. Это означает, что часть исторических данных уже могла быть утрачена. По оценкам специалистов, около 30% ледников Восточных Альп могут полностью исчезнуть к 2030 году. Поэтому ученые планируют провести дополнительные исследования и извлечь оставшиеся ледяные керны, чтобы сохранить как можно больше информации о прошлом атмосферы Земли.

Исследователи подчеркивают, что ледники фактически выполняют роль природного архива планеты. Их исчезновение означает не только потерю ледяных массивов, но и уникальных данных о климатической истории Земли и влиянии человека на окружающую среду.

 

#таяние #ледник #Альпы

Популярное

Все
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Сила слова и сила подвига
ИИ без барьеров: государство открывает доступ к вычислительным мощностям
Реформы во имя будущего
Под крышей дома своего
Основной закон должен отвечать современным реалиям
Встречи с наблюдателями ШОС и ОТГ
Круто можно отдыхать и дома
Муралы помогли второкласснику стать лучшим
От автошколы до спецЦОНа, или Как я получил водительские права
ГМК – курс на консолидацию
Семь вкусов благополучия. Что готовят на Наурыз?
Опора на знания и научную рациональность
Народная Конституция – основа долгосрочного развития страны
Как наука обгоняет время
Сапиенс: право на лидерство
Наследие Букеевской Орды
«Хорошая» девочка
Незыблемая платформа светлого будущего
Детерминированный хаос разума
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнётся в этом году
Bailamos! Официально объявлены даты концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
В СКО готовятся к паводку
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
«Как много девушек хороших...»
Климат и углеродные рынки
Ближе к зрителю
Благодаря глубокой переработке
Граждане Казахстана могут принять участие в референдуме за рубежом
Токаев: Принятие новой Конституции – это требование времени, важнейшая и неотложная задача
Цифровое пространство станет безопаснее
«Мама, я тебя люблю!»
На страже неба: женское лицо авиации
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Без наценок и посредников

Читайте также

В Европе - нашествие «суперкрыс»
«Пустую книгу» выпустили тысячи писателей в знак протеста п…
Прибыль концерна Volkswagen упала на 44%
Извержение вулкана Килауэа началось на Гавайях

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]