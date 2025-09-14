В Астане проходит сельскохозяйственная ярмарка продукции Актюбинской области

Сельское хозяйство
12

На территории ипподрома в Астане началась ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей Актюбинской области. Она продлится до 14 сентября, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В ней принимают участие 12 районов области и более 20 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий из города Актобе.

Для посетителей была подготовлена концертная программа.

На ярмарке жителям и гостям столицы предложили 73,2 тонны мяса, 39 тонн картофеля и овощей, 8,9 тонны молочной продукции, 24 тысячи штук яиц, 3,5 тонны рыбы, 7,1 тонны колбасных изделий, 11 тонн муки и мучной продукции, 5 тонн безалкогольных напитков, 2,4 тонны кондитерских изделий и 25,5 тонны других товаров. Всего доставлено 213,3 тонны продукции.

Цены на 15–20% ниже рыночной стоимости продуктов в Астане.

«На сегодняшнюю ярмарку мы приехали из Каргалинского района Актюбинской области. В основном привезли мясную продукцию: конину, говядину, баранину. Кроме того, картофель, овощи и колбасные изделия местных производителей. В этом году мероприятие организовано на очень высоком уровне. Столичная ярмарка становится доброй традицией. Мы участвовали в прошлом году, приехали и в этом, и в будущем планируем принимать участие. Жителей и гостей столицы много. Продавцы довольны, выражают благодарность. В целом, наша продукция реализуется по цене на 15–20% ниже, чем у местных производителей», - отметил заместитель акима Каргалинского района Бекзат Бадаков.

Кроме того, свои товары привезли и перерабатывающие предприятия. Среди них молочная продукция ТОО «Айс+» и ТОО «Агрофирма Тау», кумыс, шубат и козье молоко хозяйств «Шынгыс», «Абылай», «Шекшек Ата», мука и макаронные изделия ТОО «Ново-Альджанский Мелькомбинат» и ТОО «Рамазан», мясные консервы и колбасные изделия ТОО «СПК Айбек», «Степное», «Рокос», а также тепличная продукция и безалкогольные напитки.

В рамках программы «Ауыл аманаты» также была представлена переработанная продукция.

#Астана #Актюбинская область #ярмарка

