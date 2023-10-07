В Астане прошел Nobel Fest

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Лауреаты Нобелевской премии, исследователи, разработчики, футурологи и другие двигатели прогресса собрались в столице Казахстана, передает Kazpravda.kz.

Фото: El.kz

Автор бестселлера «Технологии против человека» Герд Леонгард поделился своим видением в отношении искусственного интеллекта.

«Эмоции, креативность, эмпатия, проявление сострадания – все это то, что понимает ИИ, но понимает формально, не чувствует. Я хочу, чтобы были такие роботы, которые занимаются рутинной работой, я не хочу, чтобы компьютеры умели сострадать, я не хочу, чтобы компьютеры могли чувствовать, я не хочу, чтобы они были мной. Мы должны разобраться, что делает нас человеком, а что можно поручить роботу», - отметил он.

Профессор-основатель отделения земных и космических исследований и почётный директор проекта «Origins» Университета Аризоны Лоуренс Краусс порассуждал о том, что из себя представляет человечество в контексте космоса:

«Вселенная была создана не для нас, не для того, чтобы именно мы были здесь. Вселенная является следствием определенной цепочки физических явлений. Мы живем в этой Вселенной, потому что мы приспособлены к проживанию именно в этих условиях. Мы живем благодаря взаимодействию, которое имеет место между звездами, галактиками, вселенными и человеком. Мы являемся лишь стечением обстоятельств».

Гуру Силиконовой долины, один из 100 глобальных мыслителей мира по версии Журнал Foreign Policy Вивек Вадхва выступил на сессии Nobel Fest, чтобы поговорить о будущем:

«У нас будут сенсоры по всему телу, которые будет вести мониторинг нашего состояния перманентно. Внутри тела будут сенсоры, которые будут измерять состояние наших внутренних органов. Данные изменения наступят уже в следующие 10 лет».

Также он дал рекомендации Казахстану:

«Сейчас происходит настоящая революция – почти все бесплатно и на чистой энергии. Эти процессы будут влиять на Казахстан, и поэтому вы должны внедрять инновации очень быстро. Исследования космоса, туристические поездки на Луну - все эти прорывы происходят постоянно и регулярно. Последние 100 лет у нас изобретение за изобретением. Мы живем в величайшие времена», - отметил он.

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