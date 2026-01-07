Как сообщили в областном акимате, в перечень этих сообществ вошли «Кызыл­тас», «Шайкорган», «Уйтас», «Мерекелік», «Алмалы», «Ащыбулак», «Сарыбулак», «Агро­промышленник», «Каратал», «Ключи», «Балыкты» и «Сарыарка». Сегодня 10 из 12 дачных массивов полностью обеспечены централизованной питьевой водой.

Все дачные районы электрифицированы. На сегодняшний день жители уже пяти сообществ – «Шайкорган», «Уйтас», «Ключи», «Агропромышленник» и «Сарыарка» – имеют доступ к природному газу. Для еще шести поселков, таких как «Алмалы», «Ащыбулак», «Мерекелік», «Кызылтас», «Балыкты» и «Каратал», разработана проектно-сметная документация на газификацию общей стоимостью 4,6 млрд тенге. В 2026 году планируется подать заявку на софинансирование необходимых работ из респуб­ликанского бюджета.

В сфере благоустройства большое внимание уделяется состоя­нию дорог. В частности, как сообщили в пресс-службе акимата области Жетысу, в минувшем году полностью заасфальтированы 45 улиц в дачных обществах «Шайкорган», «Ключи», «Агропромышленник» и «Сарыарка». Ранее, в 2021–2023 годах, асфальтовое покрытие было уложено на центральных улицах дачных массивов «Уйтас», «Кызыл­тас» и «Мерекелік».

Важной частью благоустройства стало создание систем уличного освещения. В 2025 году они смонтированы в девяти пригородных дачных обществах. В акимате области Жетысу отмечают, что Талдыкорган постепенно превращает свои пригороды в современные и комфортные для жизни зоны – с надежными коммуникациями, удобными дорогами и улучшенными условиями для круглогодичного проживания горожан.