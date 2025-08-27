В двух школах ВКО нет автоматической пожарной сигнализации - ДЧС

Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В двух школах, расположенных в районе Алтай, а также Шемонаихинском районе, на протяжении ряда лет отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы областного департамента по чрезвычайным ситуациям, из года в год на данных объектах инспекторы выдают предписания о грубом нарушении, однако оно не устраняется.

«В отношении школ возбуждалось административное производство за невыполнение или ненадлежащее выполнение предписания, но только в этом году областным управлением образования подана дополнительная бюджетная заявка, чтобы профинансировать установку системы», - рассказали в департаменте.

Всего на учете регионального управления государственного пожарного контроля 667 объектов образования, в том числе дошкольные учреждения, интернаты, колледжи, школы.

В ходе проверок в 300 учреждениях накануне нового учебного года выявлено более 1 600 нарушений. Как отметили в ДЧС, в основном это негрубые ошибки, касающиеся неправильного ведения документации. Вместе с тем, отмечены также нарушения, связанные с огнезащитными обработками различных конструкций, ненадлежащим состоянием электросетей и электрооборудования, складирование горючих материалов, неисправность первичных средств пожаротушения.

«Как правило, в большинстве случаев все выявленные замечания устраняются в установленные сроки», - отметили в департаменте.

