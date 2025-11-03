Фото: МИД РК

В ходе встречи стороны обсудили перспективы практического взаимодействия в гуманитарной и медицинской сферах, включая обмен опытом в области общественного здравоохранения и реализацию социальных инициатив.

Ш.Нурышев отметил высокий уровень двустороннего взаимодействия в сфере здравоохранения и образования между РК и КНР, а также с САР Гонконг. В настоящее время в Гонконге получают образование около 500 казахстанских студентов. Также казахский дипломат ознакомил собеседника с предпринимаемыми мерами по развитию сферы здравоохранения в Казахстане.

Л.Чжэньин подтвердил готовность фонда к дальнейшему развитию взаимодействия с Казахстаном и сообщил о предстоящем визите в Астану в ноябре текущего года для продолжения официальных контактов. Также он подчеркнул высокую заинтересованность в налаживании прямого взаимодействия с казахстанскими ВУЗами, в том числе в сфере медицины и общественного здравоохранения. Кроме того, он отметил важное значение двустороннего меморандума в сфере здравоохранения, подписанного в текущем году в рамках визита на высшем уровне.

Стороны договорились поддерживать рабочие контакты и продолжить реализацию совместных проектов.

«GX Foundation» – некоммерческая организация, основанная в 2015 году с целью оказания экологической и медицинской помощи, а также продвижения инициатив в области общественного здравоохранения в странах, участвующих в инициативе «Один пояс, один путь». Фонд активно реализует проекты в сфере образования, науки и экологии.