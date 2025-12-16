В канун праздника распахнул двери Молодежный ресурсный центр

Хорошая новость
10
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В городе Каскелене Карасайского района открыли современный объект, в котором будет предоставляться широкий спектр услуг для подрастаю­щего поколения. В частности, запланировано проведение консультаций по вопросам трудоустройства выпускников школ и вузов, открытия ими собственного дела, получения жилья. Кроме того, здесь на бесплатной основе организуют бизнес-тренинги, мастер-классы, выставки, творческие кружки.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Как отметил заместитель акима Алматинской области Гани Майлыбаев, новый ресурсный центр станет эффективной социальной площадкой, где юноши и девушки смогут найти себе занятие по душе, раскрыть таланты, воплотить свои идеи в жизнь. Это важный шаг по созданию современной инфраструктуры для молодежи. В регионе проживают 432 тыс. молодых людей, из них более 82 тыс. – в Карасайском районе.

В здании площадью 1 тыс. кв. м разместились районный карьерный центр, отделение «Отбасы банка», швейный цех, где бесплатно обучают навыкам кройки и шитья. Здесь же вскоре оборудуют студию звукозаписи и подкаст-зону. Это даст новый импульс развитию креативной индустрии и повысит доступность современных медиаинструментов для молодых талантов.

По словам руководителя областного управления молодежной политики Мади Ахметова, за последние два года ресурсные центры открылись в Кегенском, Балхашском и Райымбекском районах. Кроме того, в Конае­ве и Илийском районе заработали коворкинг-площадки, оснащенные оргтехникой, мебелью, Интернетом.

– Расширение сети подобных учреждений способствует решению проблем молодежи, – подчеркнул Мади Ахметов. – Такие объекты становятся точками притяжения, где ребята не только проводят с пользой досуг, но и получают новые профессиональные навыки и знания. Это инвестиция в развитие молодых граждан, а значит – в будущее региона.

По данным местных влас­тей, в следующем году аналогичные центры откроются в Талгарском, Жамбылском, Енбекшиказахском и Уйгурском районах. Это позволит полностью обновить инфраструктуру и выстроить эффективную работу с молодежью.

#Каскелен #Молодежный ресурсный центр

