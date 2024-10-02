В Казахстане проживает пять человек по имени Атом

Помимо этого, в стране встречаются имена с производным от «атом»
Согласно последним данным, в Казахстане имя Атом носят 5 человек, передает Kazpravda.kz
Самому младшему из них 3 года, старшему – 66 лет. Носители этих имен проживают в Акмолинской, Костанайской областях и городах Алматы, Астана.
Помимо этого, в стране встречаются имена с производным от «атом»:
- Атомжан — 2 человека;
- Атомбек — 6 человек;
- Атомвек — 2 человека;
- Атомтай — 1 человек.
Статистики отмечают, что 80% носителей всех этих имен старше 47 лет и проживают в 11 регионах страны. А людей с именем референдум в Казахстане нет.
Напомним, 6 октября состоится общереспубликанский референдум по строительству АЭС в Казахстане.
Ранее сообщалось, где астанчане смогут узнать свой избирательный участок.