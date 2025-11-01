В Казахстане стартуют первые проекты по энергетической утилизации отходов

Фото: Минэкологии РК

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, ТОО «Shaanxi Construction Engineering Kazakhstan Co., Ltd» и ТОО «East Hope» подписали инвестиционные соглашения по строительству заводов по энергетической утилизации отходов в городах Астана и Шымкент.

В Астане будет построен завод мощностью 1 500 тонн отходов в сутки (около 550 тыс. тонн в год) с объемом инвестиций 94,4 млрд тенге (≈180 млн долл. США).

В Шымкенте — предприятие мощностью 1 000 тонн в сутки (около 360 тыс. тонн в год) с объемом инвестиций 53,9 млрд тенге (≈100 млн долл. США).

Реализация проектов создаст более 550 рабочих мест на период строительства и около 200 постоянных рабочих мест на этапе эксплуатации.

Введение этих объектов позволит значительно сократить объем отходов, направляемых на полигоны, и обеспечить выработку экологически чистой электроэнергии.

Следует отметить, что ранее аналогичное инвестиционное соглашение было подписано с китайским инвестором по проекту в городе Алматы.

